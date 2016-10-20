Крупные военные сделки вдохнут в индийско-российские отношения новую жизнь

Многомиллиардные сделки, заключенные в ходе встречи индийского премьер-министра Нарендры Моди с президентом России Владимиром Путиным в кулуарах недавнего саммита БРИКС в Гоа, как ожидается, вдохнут новую жизнь в отношения между Индией и Россией. В мире меняющихся глобальных альянсов и особенно в контексте стремления Индии диверсифицировать закупки вооружений и сформировать близкие отношения с Соединенными Штатами, в то время как Россия налаживает новое сотрудничество с Пакистаном, включая продажу ударных вертолетов Ми-35 и совместные военные учения, казалось, что Индия и Россия отдаляются друг от друга, и что после многих десятилетий их партнерство находится под угрозой.

Подобные опасения как в Москве так и в Дели, по всей вероятности, были развеяны в свете итогов встречи в Гоа. Сделки, подписанные в Гоа, предусматривают продажу Индии 5 российских систем ПВО С-400 стоимостью 4,5 миллиарда долларов и четырех сторожевых кораблей с антирадарным покрытием «Буревестник», (по кодификации НАТО — Krivak), стоимостью 3 миллиарда долларов. Кроме того, Индия и Россия планируют создать совместное предприятие в Индии по производству вертолетов Камов-226Т.

Это не только укрепит отношения между Индией и Россией и обороноспособность Индии – системы С-400, например, способны уничтожать приближающиеся вражеские самолеты, ракеты и даже беспилотники на расстоянии до 400 километров – но кроме того, отечественная составляющая этих сделок станет мощным стимулом для индийской промышленности. Достигнутые договоренности подчеркивают тот факт, что несмотря на оборонную диверсификацию Нью-Дели, Россия остается крупнейшим поставщиком вооружений и военной техники для Индии.

Впрочем, несмотря на прочность их военных отношений, все же существуют основания для беспокойства по поводу индийско-российских связей. Невоенная торговля просто в беде. По оценкам экспертов, ее объем упал ниже уровня в 10 миллиардов долларов. Если несколько десятилетий назад Москва была главным торговым партнером Индии, то сегодня она даже не фигурирует в списке 30 крупнейших партнеров. В прошлом году были поставлены амбициозные цели: Индия и Россия обязались в за ближайшие десять лет довести объем торговли до 25 миллиардов долларов. Однако, для их достижения пока мало что делается. Идут разговоры о возрождении старого формата торговли в рупиях и рублях и о создании международного транспортного коридора Север-Юг.

Хотя оборонные связи между двумя странами являются прочными, Индия и Россия должны более решительно поддерживать друг друга. Подобно тому, как Индия встала на сторону России в крымском кризисе, Россия могла бы, по мнению индийских экспертов, занять более благоприятную позицию в отношении Индии в связи с проблемами, угрожающими ее национальной безопасности. Например, неудачная попытка сплотить страны БРИКС и побудить их выразить более активную солидарность с Индией в отношении проблем терроризма, исходящих от Пакистана, вызвала разочарование. Этот вопрос Индия непременно должна поднять в дальнейших переговорах с Россией.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

(Голосов нет) Loading... Loading...

Понравилась статья?

Поделись с друзьями! Нравится x