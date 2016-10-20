Почему президент Ford по-прежнему оптимистичен в отношении российского рынка

Генеральный директор Ford Motor Company Марк Филдс недавно сделал дополнительный акцент на том, что он называет «основами прибыльности» Ford. Это такие направления бизнеса как производство пикапов и внедорожников, где Ford имеет сильные позиции на рынке и генерирует значительную прибыль.

Одним из таких направлений является попытка Ford закрепить свое положение на развивающихся рынках, которые Филдс сегодня называет «стратегическими приоритетами» для своего бренда. В частности, несмотря на значительные убытки на протяжении последних двух лет, Филдс считает, что операции компании Ford в России по-прежнему обладают значительным потенциалом. И вот почему.

«Одним из наших стратегических приоритетов является формирование лидирующих позиций на отдельных развивающихся рынках», заявил Филдс в ходе презентации Ford’s Investor Day в прошлом месяце. «Слово «отдельных» здесь действительно имеет особое значение, поскольку речь идет о тех странах, где мы можем выиграть.

В своем выступлении Филдс, в частности, говорил об огромном потенциале России. Ford предпринял значительные инвестиции несколько лет назад, однако они еще не окупились в той степени, как изначально было запланировано.

«Сегодня, если посмотреть на деятельность Ford на развивающихся рынках, она включает российское направление. Мы видим здесь хороший потенциал при условии восстановления цен на энергоносители. Россия обладает потенциалом стать одним из трех крупнейших рынков Европы. Все мы знаем, что сейчас для экономики настали трудные времена, но мы приняли решение остаться, и я думаю, что это было абсолютно верное решение».

Рынки по-прежнему в тяжелом состоянии, но Филдс уже видит признаки улучшений. «Я думаю, что усовершенствования, которые мы сделали в линейке продукции, улучшение распределительной сети и модернизация бизнес-структуры действительно обеспечат нам хорошие позиции, когда рынок развернется. И мы еще в прошлом году, даже не дожидаясь, пока рынок развернется, уже увидели улучшение параметров рынка и финансовых показателей в России».

Филдс ясно дал понять, что Ford не останавливается перед уходом с тех или иных рынков, если не видит долгосрочной перспективы извлечения прибыли. «Что для нас ясно относительно развивающихся рынков, как я уже упоминал в связи с линейками транспортных средств, мы должны убедиться в том, что существует путь к устойчивой рентабельности. В противном случае, мы принимаем соответствующее решение», заявил Филдс.

Россия – гигантская страна, которая совершенно очевидно обладает долгосрочным потенциалом. По мнению экспертов, акционеры должны по-прежнему предоставлять Филдсу и его команде право на оптимизм относительно перспектив работы в России.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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