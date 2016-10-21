Почему Канаде все же стоит вести переговоры с русским медведем

В прошлом месяце министр иностранных дел Канады Стефан Дион объявил об изменениях во внешней политике. С этого момента Канада будет стремиться к активному сотрудничеству с Россией в Арктике. Дион объяснил свое решение тем, что вместе Канада и Россия контролируют 75 процентов арктического побережья: «Сотрудничество с Россией по всему спектру арктических проблем отвечает нашим национальным интересам… Север – не место для конфронтации и наращивания военной мощи».

Новая политика, судя по всему, достигнет поставленной цели, поскольку Арктика – удаленный, сложный, опасный и весьма дорогостоящий регион для экономической деятельности. Россия, испытывающая трудности из-за низких цен на нефть и западных санкций, хорошо осознает, что она просто не в состоянии пойти на милитаризацию этого региона.

Кроме того, у России отсутствуют какие–либо стимулы стремиться к конфликту на Севере. У нее и так достаточно территорий в Арктике, и она обладает огромными неосвоенными нефтяными запасами в прибрежных водах, не являющихся предметом споров. В то же время, ее армия полностью занята в других местах.

Подобные умозаключения вполне справедливы и для Канады. Оснащение канадских вооруженных сил для межгосударственного вооруженного конфликта в Арктике потребовало бы многомиллиардных вложений.

Объяснение Стефана Диона в связи с изменением его внешней политики подразумевает, что отношения в Арктике могут рассматриваться отдельно от кризиса в Сирии и на Украине. Однако, главным фактором, обусловившим необходимость новой политики «полярного сближения», является провал в отношениях между Россией и Западом.

Русские обеспокоены размещением американских систем противоракетной обороны в Восточной Европе. Они считают, что НАТО, по мере расширения на восток, окружает их. Присоединение Крыма, в этом геополитическом контексте, является одним из последних шагов по сдерживанию агрессивного Запада, целенаправленно дестабилизирующего обстановку.

Россия считает войну в Сирии необходимой защитой своего суверенитета от вмешательства извне, защитой стабильности против инспирированной западом смены режима и распространения хаоса. Они уверены, что действуют в Сирии на законных основаниях, поскольку к ним обратилось с просьбой о поддержке правительство Башара аль-Асада.

Русские видят мир в целом не так, как Запад. Возможно, они ошибаются. Возможно даже, что они страдают паранойей. Однако, бурый медведь, ощущающий угрозу, всегда дает отпор и всегда крайне опасен. Точно так же как гризли, он встает на задние лапы, чтобы придать себе более устрашающий вид. На прошлой неделе Россия провела три испытания баллистических ракет.

Сегодня мир стоит ближе к ядерной катастрофе, чем в любой другой момент после Карибского кризиса. Малейший инцидент может вывести ситуацию из-под контроля. Достаточно просто представить себе, что могло бы произойти, если бы истребитель США был сбит по ошибке российской зенитной ракетой, или российские войска попали под непреднамеренный удар американской бомбы.

Уговорить Россию отступить от края пропасти будет весьма непросто. Переговоры между Соединенными Штатами и Россией на сегодняшний день прерваны. Ранее в этом месяце, Москва была загнана в угол жестким проектом резолюции Совета Безопасности ООН в связи с бомбовыми ударами по Алеппо, и воспользовалась правом вето, чтобы не допустить ее принятия.

Здесь вполне уместен выход господина Диона, который, в силу размеров и географического положения Канады, может вести прямые переговоры с Россией по арктическим проблемам. Не менее важен и тот факт, что Арктика – это такая тема, по которой Россия охотно идет на взаимодействие.

Переговоры по арктическому сотрудничеству могут показаться отстраненными и неуместными на фоне ожесточенной борьбы в Совете Безопасности, но на самом деле это не так. Шаги, предпринятые Дионом, создают новую возможность для диалога между Востоком и Западом именно в тот момент, когда вежливые разговоры столь отчаянно необходимы.

Можно ожидать визита Стефана Диона в Москву в ближайшее время с целью демонстрации того, что конструктивные переговоры все же возможны. Будучи канадцем, он знает, как обращаться с медведями — не поворачиваться спиной, не подходить слишком близко и никогда не переставать говорить.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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