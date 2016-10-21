Означают ли недавние российские сделки начало «ресурсной войны»?

Российские ресурсные компании запустили в прошлую пятницу новую волну масштабных проектов. Газета Wall Street Journal первой опубликовала информацию о том, что консорциум во главе с крупным российским производителем, компанией Роснефть, покупает второй по величине нефтеперерабатывающий завод в Индии Essar Oil.

Масштабы сделки не могут не произвести впечатления – согласно сообщениям, цена покупки составляет около 7,5 миллиардов долларов. Партнерами Роснефти в этой покупке являются торговый дом Trafigura и инвестиционный фонд United Capital Partners (UCP).

И это было лишь начало энергетических сделок России на стратегически важном индийском рынке. В выходные генеральный директор корпорации Газпром, крупнейшего российского производителя газа, заявил, что рассчитывает заключить крупный контракт на поставку сжиженного природного газа (СПГ) в Индию. Он сообщил о продлении сроков поставки в рамках предыдущего соглашения, в соответствии с которым крупная индийская нефтяная компания Gail будет покупать 2,5 миллиона тонн СПГ в год.

Сообщения обо всех этих сделках появились во время посещения Индии президентом Владимиром Путиным. За эти дни он подписал новые договоры о сотрудничестве в нефтяной сфере, в том числе о передаче технологий и совместном с Газпромом изучении возможностей прокладки трубопровода для поставок природного газа в Индию.

Сделки между Россией и Индией не ограничились энергетическим сектором. В воскресенье появилась информация о том, что две страны также включились в крупнейшую многонациональную сделку в области добычи золота.

В кулуарах саммита БРИКС, проходившего в индийской провинции Гоа, индийская компания SUN Gold объявила, что намерена в партнерстве с российским Фондом развития Дальнего Востока и байкальского региона заняться разработкой золотого месторождения Ключевское в Восточной Сибири, причем объем запланированных инвестиций достигает 500 миллионов долларов.

Эта золотая сделка обладает особой уникальностью, поскольку, как было объявлено, это будет первая ресурсная сделка с участием всех стран БРИКС. Среди игроков назывались китайская компания National Gold Group, а также стратегические инвесторы из Южно-Африканской республики и Бразилии.

Все это свидетельствует о том, что Россия прилагает активные усилия в области энергетики и горнодобывающей промышленности, с целью закрепить свое положение на ключевых рынках во всем мире. Это явный вызов другим крупным странам, обладающим значительными запасами природных ресурсов, таким как Канада, Австралия, США и Британия.

И, напоследок, самое занятное. На этой неделе мексиканское правительство объявило о том, что 10 нефтяных и газовых компаний включены в предварительный список для аукциона по приобретению в нынешнем декабре офшорного месторождения Trion с объемом разведанных запасов 480 миллионов баррелей. Многие из этих компаний хорошо известны в местном офшорном секторе, как например BHP Billiton, BP, Chevron, ExxonMobil, Inpex, Mitsubishi, и Shell.

Однако, одно название в списке предварительной квалификации выглядит необычно: российская компания Лукойл. Любопытно будет посмотреть, не станет ли мексиканский нефтяной сектор объектом следующей российской атаки в ее «ресурсной войне». Россия ведет себя как настоящий тяжеловес.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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