Сатира на американскую действительность: США обвиняют Россию в создании северного сияния и предлагают ввести новые санкции

Госдепартамент США обвинил Россию во вмешательстве в ионосферу и генерировании необычайно сильного северного сияния, оказывающего вредное воздействие. Продолжающееся бряцание оружием в виде небесного светопреставления, являющееся бессмысленной попыткой «блеснуть» технологической удалью разжигающих войну учёных, это как «щупальца террора», протянутые вглубь суверенной территории США и их европейских союзников. Это привело к повсеместному распространению паники в таких американских городах, как Буффало, Нью-Йорк и Детройт, где взлетело до небес количество случаев пьянства и дебошей в общественных местах.

Хотя не было представлено никаких доказательств причастности к этому российской стороны, официальный представитель Белого дома Джош Эрнест недавно заявил: «Мотив вполне очевиден. Постоянные вспышки и закрученные в спирали фигуры в небе создаются для того, чтобы лишить людей сна. Когда люди не высыпаются, у них падает иммунитет. Русские пытаются подорвать нашу национальную безопасность, используя этот дешёвый трюк. Это беспрецедентный акт агрессии и, поверьте мне, он не останется без ответа. Мы согласуем наши ответные действия с Министерством обороны, АНБ, ЦРУ и Планетарием Хейдена в Нью-Йорке».

Один репортёр поделился слухами, что всемирно известного астрофизика доктора Нила деГрааса Тайсона вызвали в Белый дом для консультаций по поводу того, какие можно предпринять контрмеры.

«Однако, господин Тайсон, по всей видимости, является поклонником Путина и сочувствует коммунистам. Когда мы спросили его об этом, этот парень начал нагло смеяться нам в лицо, а потом пожал плечами и вышел прочь, качая головой. Очень высокомерный человек. Мы будем поглядывать за ним».

Американский посол в ООН Саманта Пауэр только что выдвинула требования от имени США к Совету Безопасности ООН ввести против России полный режим экономических санкций в связи с её вмешательством в электромагнитное поле Земли.

«Мы должны показать этим русским раз и навсегда, что мы настроены весьма решительно. Сегодня это Северное сияние. Завтра они будут впрыскивать водку в водоносные слои под землёй, используемые гражданами всего свободного мира, или будут круглосуточно транслировать разрушающие мозг трели балалайки из космоса. Это возмутительно, это можно считать актом объявления войны. Наша обязанность как гуманистов, беспокоящихся о благополучии людей во всём мире, поддержать граждан России в их стремлении освободиться от варварского угнетения и бесчеловечной жестокости тирании властей, лишив их продуктов питания, воды, медицинского обслуживания, электричества и доступа в интернет. Пусть санкции сделают эту работу».

Другой журналист в отдельном интервью спросил министра обороны Эштона Картера, что будет делать Америка, если санкции не сработают.

«У нас есть план Б. Если санкции не разорвут цепей тоталитарного контроля, которое Путин пытается навязать всему миру, возможно, это смогут сделать несколько тысяч наших крылатых ракет».

Поэтому, ребята, будьте уверены, что наше просвещённое руководство держит ситуацию под контролем. Это будет триумф Америки.

Пока нет никаких научных доказательств того, что северное сияние может вызывать физиологические отклонения, но на всякий случай Управление по санитарному надзору США рекомендует всем оставаться в закрытых помещениях и зашторить все окна и опустить жалюзи, пока не удастся справиться с этой блокадой.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

(Голосов нет) Loading... Loading...

Понравилась статья?

Поделись с друзьями! Нравится x