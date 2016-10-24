Moody’s меняют прогноз для банковской системы России с негативного на стабильный

Обзор Moody’s отражает ожидания агентства в отношении перспектив изменения кредитоспособности банков России в ближайшие 12-18 месяцев.

По мнению экспертов Moody’s, в ближайшие полтора года в банках России ожидается рост числа проблемных кредитов до уровня 15-18 процентов от общего числа займов.

Медленное восстановление экономики и стабилизация макроэкономических показателей в России будут поддерживать операционную среду российских банков.

Российские банки, по всей вероятности, получат возможность зафиксировать положительную чистую прибыль в 2016 году и продемонстрируют постепенное улучшение этого показателя в прогнозный период.

Впрочем, Moody’s считает, что качество активов в банковской системе России будет, скорее всего, продолжать снижаться, хотя и более медленно, чем предполагалось ранее.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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