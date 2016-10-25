Военные эксперты: разочарованные террористы в Алеппо терпят полный крах

По словам военных экспертов, осажденные террористы в Алеппо оказались на грани полного разгрома, причем сотни боевиков уже были готовы покинуть город.

Военные аналитики заявили, что террористам было необходимо соглашение о прекращении огня, поскольку они были ослаблены в результате осады и потеряли в ходе боевых действий многих своих товарищей. «А самое главное, что боеприпасы уже на исходе».

Эксперты сообщают, что в ходе последних военных операций террористы потеряли контроль над многими ранее захваченными районами, и это нанесло сокрушительный удар по их моральному духу. Аналитики подчеркивают, что если нынешнее давление продолжится и никаких серьезных мер не будет принято для отделения других повстанцев от группировки Фатх аль-Шам (ранее – фронт аль-Нусра), «они безусловно будут похоронены вместе с террористами Фатх аль-Шам».

В среду появились сообщения о том, что около 900 террористов готовы покинуть в четверг восточные кварталы Алеппо. Сирийские силовые структуры заявили, что, по всей вероятности эти 900 террористов намерены эвакуироваться на 30 автобусах. Речь идет о боевиках, которые отклонили предложение присоединиться к мирному соглашению с правительством, но согласились покинуть Алеппо.

«У боевиков, которые обратились за разрешением покинуть Алеппо, не будет никаких проблем с силами безопасности», заявил представитель сирийской правоохранительной системы Абдул Хамид Сейрафи в интервью иранскому агентству «Фарс».

В ходе совместных военных маневров в среду российские и сирийские вооруженные силы отрабатывали свои действия по обеспечению процесса эвакуации террористов из восточных районов Алеппо.

«В присутствии большого числа журналистов, российских и сирийских военных, религиозных деятелей и представителей правоохранительных органов, российские и сирийские солдаты полностью отработали план эвакуации боевиков из Алеппо и их перемещения в провинцию Идлиб», сообщил корреспондент агентства «Фарс».

«Террористы предположительно будут покидать Алеппо через два коридора в Кастелло и Бастан аль-Паша. Несколько автобусов под флагами Сирии и России доставят их в указанные места», добавило агентство «Фарс».

Террористы, желающие покинуть Алеппо, будут сопровождены силами безопасности до площади аль-Лэримун и доставлены в здание общества Красного Полумесяца. Те боевики, которые выразят желание вернуться к нормальной жизни, получат прощение от правительства, а остальные будут передислоцированы в провинцию Идлиб.

По словам корреспондента «Фарс», помимо сирийских и российских военнослужащих мониторинг эвакуации террористов из Алеппо будут осуществлять несколько чиновников, представляющих правительство, религиозные организации, силы безопасности, полицию и общество Красного Полумесяца.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (1 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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