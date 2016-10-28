Американский профессор-историк: США используют Россию в качестве козла отпущения





Профессор кафедры истории Ратгерского исследовательского университета Дэвид Фоглесон в интервью «Russia Today» говорил об истории отношений США и России, и пролил свет на некоторые подробности связей Америки с ее самым серьезным противником.

Книга Фоглесона «Миссия Америки и Империя Зла» 13 октября стала предметом обсуждения на Russia Today. Существуют две центральные темы российско-американских отношений с конца 19 века, которые обозначены в самом названии книги, сказал Фоглесон.

«Рональд Рейган назвал Россию «империей зла», и это важно сегодня иметь в виду, поскольку я полагаю, что мы в каком-то смысле вернулись к прошлому», заявил Фоглесон. «В последние десять лет мы видим ухудшение отношений до почти такой степени напряженности и враждебности, какая имела место в 1980-е годы, когда Рейган дал России такую характеристику.

Слово «миссия» в его книге означает, что американцы считали своей обязанностью «освободить» Россию, а это означало сделать ее свободной в трех различных аспектах.

«Они имели в виду отход России от суеверной и коррумпированной православной церкви и принятие религии протестантского толка, что сделало бы ее более открытой для капиталистического предпринимательства, экономического развития и политического плюрализма», полагает профессор.

Американцы впервые увидели в русских «воплощение зла» еще тогда, когда она находилась под властью царского самодержавия, а не коммунистической автократии, сказал Фоглесон, но вплоть до 1880-х годов между США и Россией были очень хорошие отношения.

«Была также фаза позитивных отношений, когда обе страны вместе воевали во второй мировой войне против нацистской Германии, но позже ситуация возвращалась обратно к периодам напряженности, враждебности и взаимной демонизации», сказал он.

Именно взаимное очернение является одним из основных ключей к пониманию причин напряженных отношений между Америкой и Россией. Существует долгая история шельмования российских лидеров, а также демонизации России и Советского Союза как «империи зла» и врага.

«Восприятие России как козла отпущения, или мальчика для битья, было одним из способов отвлечь внимание американского общества от грехов собственной истории. Легче всего решить эту задачу, заявив, что существующие в США проблемы меркнут по сравнению с ужасными событиями российской истории».

Используя тактику «козла отпущения», США называли Россию «империей зла», а русские распространяли пропаганду, представлявшую США как агрессивную империалистическую державу.

Между русскими и американцами гораздо больше общего, чем может показаться, считает профессор. «Я думаю, это верная мысль, что американцы склонны рассматривать Россию как воображаемого двойника, альтер эго, как зеркальное отражение Соединенных Штатов».

Америка и Россия имели схожий исторический опыт. В то время как Америка в 1863 году избавилась от рабовладения, русские в 1861 году отменили крепостное право и освободили крестьян.

Несмотря на всю напряженность между двумя странами, были периоды, когда США и России удавалось объединить свои силы в борьбе против общего врага. Так, в 19 веке они имели общего противника, Британию, но по мнению профессора это не было единственной основой для дружеских отношений между Американской республикой и Российской империей.

По целому ряду причин американцы оставили в стороне разногласия и сосредоточились на тех областях, где они и русские имели общие интересы. Американцы рассматривали Россию как место, где они могут делать бизнес, и как самую дружественную из европейских держав того времени, полагает Фоглесон.

Даже в разгар противостояния холодной войны были времена, когда отношения становились не особенно враждебными. Так, в 1959 году советский лидер Никита Хрущев приезжал в Соединенные Штаты и встречался с президентом Дуайтом Эйзенхауэром. Последствия этого визита создали такой благоприятный климат в советско-американских отношениях, что президент Эйзенхауэр даже планировал совершить ответный визит в Советский Союз в 1960 году.

В тот период Советский Союз прекратил антиамериканскую пропаганду, и казалось, наступил момент, когда обе стороны смогут создать основу для сотрудничества, согласившись на запрет испытаний ядерных вооружений.

«Хотя это потепление оказалось недолгим, поскольку в мае 1960 года пилот американского самолета Lockheed U-2 был сбит под Свердловском, во время выполнения разведывательной миссии, между сентябрем 1959 и маем 1960 года был период, когда казалось, что холодная война завершается», вспоминает профессор.

Сегодня для улучшения отношений между двумя странами обе они должны прекратить практику навешивания ярлыков, считает он.

«Я думаю, что использование другой страны в качестве козла отпущения и мишени для агрессивной пропаганды, навешивание ярлыков и игра в политический футбол, вся подобная практика должна быть прекращена», сказал Фоглесон. «Если Соединенные Штаты и Россия смогут сфокусироваться на потенциальных сферах сотрудничества и на взаимной заинтересованности в урегулировании конфликтов, вместе они способны сделать очень многое».

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (1 голосов, среднее: 5,00 из 5)

голосов, среднее:из 5) Loading... Loading...

Понравилась статья?

Поделись с друзьями! Нравится x