Конец света: русские перестали пить водку

Мир, каким мы его знаем, рушится. Все большее количество русских отказываются от водки и теперь пьют вино, пиво, и любой алкоголь ниже 40 градусов. Да, речь идет о России. О той самой стране, в которой напитки менее 10 градусов крепости считались до 2011 года безалкогольными.

«Продажи водки катастрофически снизились, сообщила United Press International автор недавнего исследования потребления алкоголя Александра Бурдяак. «Сокращение составило 13,4 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. Основной спад произошел в прошлом году, когда продажи водки сократились на 12,6 процента по сравнению с 2014-м».

За первые восемь месяцев 2016 года на водку, ликеры и бренди пришлось 42 процента продаж. Так что это все еще высокие показатели. Однако, около 45 процентов составили продажи пива и 12 процентов приходилось на вино. Достаточно вспомнить, что на пике продаж в 2007 году водка занимала 53 процента в общем объеме алкогольной продукции. В 2015 году этот показатель составил всего 39 процентов.

Водка является определяющим культовым напитком в России, сразу после фотографий Владимира Путина с голым торсом верхом на коне. Единственным случаем в новейшей истории, когда русские не пили водку, был эпизод, когда она просто закончилась в стране, поскольку ее всю выпили.

Существует несколько объяснений, почему в России снизилось потребление водки. Одним из них является кризис российской экономики, который привел к снижению потребления всех продуктов. Директор Центра федеральных и региональных исследований рынка алкоголя Вадим Дробиз сообщил UPI, что люди переходят на более дешевые формы алкоголя из-за кризиса. Впрочем, он утверждает, что русские «считают крепкий алкоголь антидепрессантом», поэтому потребление водки не упадет слишком сильно.

Другая теория состоит в том, что российские предприятия столь же плохо понимают поколение двухтысячных, как и американские. Более юные россияне предпочитают напитки с меньшим количеством алкоголя, как и жители западных стран.

И, наконец, дело может быть в том, что русские просто вымирают от осложнений, связанных с алкоголем. Исследование, проведенное журналом Lancet в 2014 году, показало, что 25 процентов российских мужчин умирают, не дожив до 55 лет. Эти смерти объясняются в значительной степени алкоголем, будь то болезнь печени, отравление алкоголем или совершение опасных действий в состоянии сильного опьянения.

Впрочем, каковы бы ни были причины, факт в том, что популярность водки в России падает. Пора переписывать книги по истории.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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