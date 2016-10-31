Британцы отвергают пропаганду своих СМИ: зрительница в зале заступилась за Путина

Одна из зрительниц в толпе заступилась Россию, когда Владимира Путина обвинили в том, что он создал в стране «гангстерский капитализм». Выступая в ходе программы BBC в Глостершире, она сказала: Я уже очень устала от того, что Россию постоянно изображают нашим врагом, вроде бы мы – хорошие парни, а русские – плохие».

«Давайте не забывать, что началось все это нынешнее дерьмо в мире с войны в Ираке. Не так ли?»

Ее осуждение в адрес Блэра прозвучало всего через несколько месяцев после публикации исследования сэра Джона Чилкота по поводу ближневосточного конфликта, которое ясно дало понять, что в планировании военного вмешательства имели место многочисленные просчеты и ошибки.

Отчет Чилкота обнаружил, что бывший иракский диктатор Саддам Хуссейн не представлял на самом деле «непосредственной угрозы», в момент вторжения в его страну в 2003 году, и что эта война была начата на основе недостоверных разведданных.

Заявление этой участницы шоу было встречено публикой с восторженными аплодисментами, когда она продолжила излагать свою точку зрения.

Она добавила: «Наше вторжение в Ливию привело к возникновению там вакуума власти. Свергли Саддама Хуссейна и свергли Каддафи, и к чему это привело? К тому, что сейчас там террористы ДАИШ».

Ее комментарий прозвучал после вопроса Эшли Кобб, также участницы шоу: «Действительно ли Путин играет военными мускулами, угрожая новой холодной войной Западу».

Самые одобряемые комментарии читателей:

NotDaunted +51

На самом деле Путин стоит за свою страну, встав лицом к лицу перед Евросоюзом, пытающимся УКРАСТЬ бывшие советские страны — и делая так, он стоит за ЗАПАД! Мы должны работать С ним против исламизации наших стран. Молитесь, чтобы Трамп стал президентом в США. Он хоть и не идеал, но он по крайней мере готов говорить с Путиным!

Stephen23062016 +40

Согласен!

PEACECHICKEN +46

Америка, это проблема, Обама думает, что может править миром, Блэр такой же, вот почему у нас столько мигрантов. Путин хороший человек, и не будет мириться с этим дерьмом

wiliwonka +47

Я на стороне этой леди, я определенно не коммунист и не социалист, но она права

DJohn +39

Вполне может наступить время, когда Европа обратит свой взгляд на Мать-Россию для борьбы с исламским вторжением и поможет довести предателей вроде Блэра и Меркель до суда.

chinese immigrant +38

Я рад что у нас есть Россия и Китай, которые противостоят Америке. Я с содроганием думаю, что произойдет, если Клинтон будет избрана. Если она не начнет Третью мировую, есть хороший шанс что Америку взорвет то количество мусульман, которое она собирается импортировать

JosephineBailey +38

Хотя все члены Совета обвиняют Россию и Сирию в военных преступлениях — и ни один не упомянул о зверствах США и Великобритании. Сирийское правительство запросило помощь России, чтобы избавиться от ВСЕХ террористов, включая и поддерживаемых Западом так называемых умеренных. Западная коалиция вторглась в суверенную страну и не имеет совершенно никакого права быть в Сирии.

DAI3 +37

Если бы не было Путина и России, мы бы сейчас учили эту непристойную исламскую религию, так же, как Германия, Швеция и множество других безвольных стран ЕС, которых заставляют это делать, и наши толстопузые политики заставляли бы нас делать то же самое, если бы народ не проголосовал за брексит и закрытие наших границ. Я бы предпочел, чтобы кто-то вроде г-на Путина правил нашей страной вместо того бесполезного дерьма, которое у нас сейчас.

treeman +37

Когда вы можете вызвать возмущение просто сказав правду, то что-то очень не так с нашей свободой слова.

Gillian23 +37

Она была, конечно, абсолютно права.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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