США против России в Сирии: битва за контроль над правдой

Есть один опасный лидер, близкий к нерациональному состоянию, который разместил в Сирии войска и настаивает, что борется с террористами. Его действия привели к многочисленным жертвам среди гражданских и угрозе ядерной конфронтации с его идеологическим соперником. Внутри страны его администрация бросает журналистов в тюрьму и затыкает рот критикам правительства, и со времен Второй мировой спецслужбы его страны вмешиваются в выборы десятков стран, а теперь и раздумывают о кибератаках на соперничающую страну. Его администрация поддерживает альянсы с коррумпированными хунтами и религиозными фундаменталистами, одновременно отстаивая внутреннюю и внешнюю политики, которые мало что сделали для обуздания насильственного национализма в стране, нетерпимого шовинизма, полицейского произвола и обогащения меньшинства за счет большинства.

Его зовут Барак Обама. Можно простить тех, кто подумал, что это Владимир Путин, поскольку его оправдания для российской политики поразительно схожи.

Хотя американские корпоративные СМИ исступленно освещают действия России в Сирии и Украине, они, похоже, удовлетворены хаосом, вносимым лауреатом Нобелевской премии в разных странах мира. По давно укоренившимся причинам, берущим истоки из исключительности и идеологической обработки, средства массовой информации США не могут подходить с теми же мерками к Обаме, какими он отмеривают Путину.

Тогда как The New Yorker может выйти со статьей под заголовком «Путин, Сирия и почему Москва помешалась на войне», непостижимо для американской прессы так же подать политику Обамы. На самом деле, автор статьи Джошуа Яффе, похоже, озадачен политикой России на Ближнем Востоке и в Европе, особенно объявлением Минобороны России от 8 октября о том, что они разместили в Калининграде ядерное оружие. Отбрасывая в сторону факт того, что Калининград является частью России, Яффе пишет, что, «демонстрация почти лунатичной готовности взорвать весь мир, в сущности, является операцией сокрытия: способом произвести много шума, пока Кремль занимается своими делами на местах вроде Сирии или Балтики».

Если действия русских нерациональны, то не будут ли действия Обамы по поддержанию плохо различаемых групп мятежников в Сирии, точечных ударов в Пакистане и неразборчивых бомбардировок саудитов в Йемене, такими же нерациональными? Маловерятно однако, что такого критического взгляда в ближайшее время стоит ожидать от послушных американских СМИ. Тогда как о притеснениях Путиным российской прессы написано предостаточно, корпоративные источники в США помалкивают о монополии шести американских корпораций, которые контролируют американский «рынок идей».

Это не реабилитирует Путина. Наоборот, он оппортунист, гнущий свою линию ради увеличения власти и влияния. Но таков же и Обама, и любой следующий американский президент, будь то Дональд Трамп или Хиллари Клинтон. Можно только мечтать о том, что американская пресса с теми же рвением, с каким освещает российскую жестокость в Сирии, будет обсуждать американскую жестокость там же, а также в Афганистане, Пакистане, Ираке, Йемене и Сомали. Но корпоративные СМИ и население США, похоже, считают, что намерения России зловещие, тогда как намерения Соединенных Штатов благие. Вот почему американские бомбардировки гражданского населения в Сирии в СМИ называют «ошибками», тогда как целью российских бомбардировок является лишь «террор».

Россия конечно бомбит гражданских. Трагедия в Алеппо хорошо задокументирована. Цель статьи не оправдать действия русских. Она в том, чтобы поставить вопрос о том, почему основные СМИ в США согласны с тем, что бомбежки русских нацелены на гражданских, тогда как американские — нет. Можно утверждать, что и Россия и США виновны в бомбежках гражданских, потому что различия между мятежниками, террористами и гражданскими в гражданской войне размыты. Но это вступает в противоречие с уверенностью в благих намерениях, которые лежат в основе американской исключительности.

Циники могут утверждать, что правда здесь не имеет значения. То, что люди считают правдой, начинает преобладать. С этой точки зрения, американские и российские СМИ и правительства этих стран представляют однобокую версию жестокостей, целью чего является очернить друг друга.

Никто не спорит, что точка зрения Путина превалирует в российских СМИ. Но стоит задаться вопросом, почему в таком «свободном» обществе как в США, искаженная точка зрения Обамы превалирует в той же степени.

Источник перевод для MixedNews — molten (Голосов нет)

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