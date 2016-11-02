Быстрое истощение мировых запасов нефти приведёт к краху мировой экономики

Мир катится к быстрому распаду всей экономической и финансовой системы из-за нефтяного коллапса. Доктор Луи Арну из nGeni поделился своим мнением о нефтяных запасах и их влиянии на мировую экономику.

К сожалению, мир находится в полном неведении об этом и возможных тяжёлых последствиях для глобальной экономики, торговли и финансов. Луи Арну обсуждает динамику процесса снижения запасов нефти с помощью ряда слайдов, взятых в компании nGeni.

На одном из слайдов эксперт обратил внимание на схему, показывающую, что сегодня указатель уровня топлива в баке мировой экономической машины приближается к отметке «пусто».

Доктор Луи Арну излагает свои взгляды относительно истощения запасов нефти, как наилучшим образом оценить темпы истощения, на какой стадии находится этот процесс и что это означает в финансовом и экономическом плане. Его точка зрения основывается на выводах его личных исследований и исследований других экспертов.

Эта группа учёных готовит к публикации в научных журналах документ со своим термодинамическим анализом нефтедобывающей промышленности, где представлена модель, позволяющая оценить степень истощения мировых запасов нефти, причём полученные ими выводы находят подтверждение в эмпирических данных.

В ходе интервью эксперт объясняет простыми словами общую динамику процессов и обращает внимание на экономические и финансовые последствия для глобализированного индустриального мира.

Кроме того, Луи также предоставил график, наглядно демонстрирующий, насколько финансовые рынки оторваны от реалий настоящей экономики. Он разработал эту схему, чтобы показать, как надувается пузырь ВВП США по сравнению с золотом и нефтью.

График реального ВВП или создаваемого богатства должен идти параллельно графику стоимости нефти и золота. Но из представленных экспертом схем этого не видно.

Луи Арну хорошо осведомлён по многим предметам. Мало того, что он инженер и учёный, он также хорошо разбирается в экономике и рынке ценных металлов. Он также считает, что ничем не обеспеченные деньги рухнут в какой-то момент, и придётся вернуться к более эффективной денежно-кредитной системе, опирающейся на золото.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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