Россия и Турция: перемещаясь на сторону победителя?

Еще когда в 1952 году Турция была принята в члены НАТО, целью этого шага была защита большой, стратегически расположенной страны от российской агрессии. Советская оккупация Турции или возможная коммунистическая революция в то время позволили бы Советскому Союзу распространить свое влияние на большей части Африки и Ближнего Востока.

С тех пор самую большую угрозу безопасности для Турции представляла Россия. Анкара придавала большое значение углублению интеграции с Западом в сфере безопасности, чтобы сдерживать распространение российского влияния на Черном море и Кавказе. В настоящее время Турция считается относительно слабой, во всяком случае она слабее, чем в любой иной момент с 1952 года перед лицом российского доминирования в регионе, но на удивление, именно сейчас она чувствует себя в гораздо большей безопасности.

Начиная с 1568 года между Османская империя и Россия 12 раз вступали в войну друг с другом, причем девять из этих войн были связаны с контролем над Крымом. Однако, когда в 2014 году Россия присоединила Крым, за исключением мягко сформулированного осуждения, Анкара главным образом молчит. Контроль над Крымом позволил Москве осуществить проекцию силы на весь регион, учитывая тот факт, что почти все другие побережья России замерзают на 9 месяцев в году.

С момента присоединения Крыма, Россия значительно увеличила свое военное присутствие в Черном море. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал Россию за превращение Черного моря в «свое внутреннее озеро». В августе глава российской армии подчеркнул, что Черноморский военно-морской флот превосходит по боевой мощи турецкие ВМС, и что он способен завоевать пролив Босфор.

Многие страны соседи Турции – Сирия, Иран, Азербайджан, Армения, Греция и Кипр – являются сегодня российскими союзниками. Россия упрочила власть президента Сирии Башара аль-Асада путем развертывания значительного военного контингента в районах, расположенных вблизи турецкой границы. Важно подчеркнуть, что все это происходит в момент, когда отношения между Россией и главным союзником Турции, Соединенными Штатами, находятся в наихудшей форме за последние 40 лет.

Поступают также сообщения о том, что президент России Владимир Путин передислоцировал ракеты, способные нести ядерный заряд, ближе к Восточной Европе. Он направил авианосцы в Северное море. Москва заявила, что будет сбивать любые самолеты коалиции, которые наносят бомбовые удары по правительственной армии Асада.

С точки зрения нормальной логики, это было бы идеальным основанием для Турции, чтобы ощущать особую угрозу своей национальной безопасности, углублять связи с традиционными союзниками по НАТО и пытаться сдерживать нарастающее российское доминирование. Однако, судя по всему, происходит как раз обратное.

Турция запрыгнула на подножку российского вагона, расширив сотрудничество по всем направлениям, от военной сферы до торговли, и рассчитывает сегодня на Москву как на средство продвижения своих интересов в регионе. В то время как Россия угрожает США в Сирии, она предлагает Турции обмен разведданными.

После неудачной попытки военного переворота 15 июля, президент Эрдоган и Владимир Путин встречались трижды и еще четыре раза беседовали по телефону. Глава российской армии посетил Турцию в нынешнем августе, впервые за 11 лет.

Турция рассчитывает на возобновление помощи России в строительстве АЭС в Аккую, при этом уверяя Москву, что является безопасной страной для российских туристов. Появлялись даже сообщения о том, что Россия может открыть свою военно-воздушную базу в Мерсине, на берегу Средиземного моря, что было бы большим огорчением для НАТО.

Разворот Эрдогана к Москве отнюдь не лишен оснований. Запад продолжает скупо критиковать каждый шаг Эрдогана в последнее время. Более того, похоже, нежелание Запада однозначно и безоговорочно осудить заговор с целью военного переворота в июле убедило Эрдогана, что наибольшая угроза для его правления исходит не от России, а от Запада.

Турция не входит в географическую орбиту России, подобно пост-советским странам. Когда Грузия выразила стремление к членству в НАТО в 2008 году, или Украина подписала соглашение об ассоциации с Евросоюзом в 2014-м, Москва ответила маршем танков через границу. Турция является свободной в принятии решения, смотреть ли ей на Москву или на Брюссель.

Президент Эрдоган в субботу в очередной раз поклялся, что подпишет закон о введении в уголовное законодательство наказания в виде смертной казни. Такой шаг, способный окончательно похоронить переговоры о вступлении Турции в ЕС, стал также знаком, что Анкара к этому готова.

В течение многих десятилетий Европейский союз предлагал помощь Турции для повышения эффективности общественных институтов и роста уровня жизни. Вашингтон же являлся гарантом безопасности. Турция, которая сегодня чувствует себя более безопасно в отношении России, может проявлять меньше заботы в связи с США и ЕС. На протяжении последних нескольких лет США являлись лишь помехой для планов Турции по созданию безопасной зоны в Сирии и к тому же вооружали курдских боевиков, которые затем наносили удары по турецким силам на территории страны.

Учитывая, что турецкие СМИ каждый день пестрят антиамериканскими заголовками, а популярность США находится сегодня на беспрецедентно низком уровне, Турция может освоиться с мыслью, что ее будущее лежит в партнерстве с Москвой, а не с западным блоком, который читает ей лекции о правах человека и демократии.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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