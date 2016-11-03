Топ-30 стран по рейтингу военного потенциала на 2016 год

Окончательный рейтинг основывается на более чем 50 факторах, призванных определить индекс военной мощи той или иной страны «PwrIndx». Такой подход позволяет небольшим, но в то же время более технологически продвинутым странам успешно конкурировать с более крупными, но менее развитыми соперниками. Для уточнения показателей применяются также модификаторы в форме «бонусов» и «штрафов». Существуют некоторые правила, требующие обязательного соблюдения в ходе составления окончательного рейтинга:

— оценка зависит не просто от общего количества оружия, имеющегося в распоряжении той или иной страны, а основное внимание уделяется разнообразию вооружений в общем объеме, создающему более эффективный баланс имеющейся военной мощи (то есть развертывание 100 минных тральщиков не приравнивается по стратегическому и тактическому значению развертыванию 10 авианосцев);

— ядерный арсенал не принимается в расчет, но страны, официально или неофициально признанные обладателями ядерных вооружений, получают бонус;

— географические факторы, степень развития логистики, природные ресурсы и наличие местной промышленности оказывают влияние на конечный рейтинг;

— доступная рабочая сила является ключевым фактором, поэтому страны с большим населением, как правило, имеют более высокий рейтинг;

— сухопутные, не имеющие выхода к морю страны не подвергаются «наказанию» из-за отсутствия флота; в то же время морские державы «штрафуются» в связи с недостаточной диверсификацией имеющихся военно-морских активов;

— нынешнее политическое и военное руководство не принимается во внимание.

Топ-20 стран по состоянию на 4 января 2016 года в базе данных Global Firepower:



1 0,0897 — Соединенные Штаты Америки (Северная Америка, НАТО)

2 0,0964 — Россия (Азия, Европа)

3 0,0988 — Китай (Азия)

4 0,1661 — Индия (Азия)

5 0,1993 — Франция (Европа, НАТО; Евросоюз)



6 0,2164 — Британия (Европа, НАТО)

7 0,2466 — Япония (Азия)

8 0,2623 — Турция (Азия, Ближний Восток, НАТО)

9 0,2646 — Германия (Европа, НАТО; Eunion)

10 0,2724 — Италия (Европа, НАТО; Eunion)

11 0,2824 — Южная Корея (Азия)

12 0,3056 — Египет (Африка, Ближний Восток)

13 0,3246 — Пакистан (Азия)

14 0,3354 — Индонезия (Юго-восточная Азия)

15 0,3359 — Бразилия (Южная Америка, Латинская Америка)

16 0,3591 — Израиль (Ближний Восток)

17 0,3684 — Вьетнам (Юго-восточная Азия)

18 0,3909 — Польша (Европа, НАТО; Евросоюз)

19 0,3958 — Тайвань (Азия)

20 0,4068 — Таиланд (Юго-восточная Азия)

21 0,4071 — Иран (Ближний Восток)

22 0,4192 — Канада (Северная Америка, НАТО)

23 0.4209 — Австралия (Азия)

24 0,4335 — Саудовская Аравия (Ближний Восток)

25 0,4442 — Северная Корея (Азия)

26 0.4514 — Алжир (Африка)

27 0,4913 — Испания (Европа, НАТО; Евросоюз)

28 0,5147 — Греция (Европа, НАТО; Евросоюз)

29 0,5774 — Швеция (Скандинавия; Евросоюз)

30 0,5867 — Украина (Европа)

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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