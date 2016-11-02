Израильские военные в панике из-за развёрнутых Россией на Ближнем Востоке современных систем вооружений

Израильские военные в панике из-за усиления военного присутствия России в ближневосточном регионе и развёртывания там современных систем вооружений, сообщил в воскресенье израильский телеканал Channel 2.

Как сообщается, хотя ЦАХАЛ официально этого не признаёт, высокопоставленные военные за закрытыми дверями говорили, что поражающие их своими характеристиками и количеством российские системы вооружений в регионе резко ослабляют боевые возможности израильских ВВС и ВМС.

Оба этих структурных подразделения ЦАХАЛ всегда использовались там и тогда, где и когда это считалось необходимым, не опасаясь каких-либо угроз серьёзного противодействия. Но с тех пор, как в прошлом году в сирийскую войну вмешалась Россия, ситуация изменилась.

По сообщениям, израильские военные чиновники признают, что россияне знают о каждом шаге израильтян в воздухе и на море, и нет никакой возможности ускользнуть от российских радиолокационных станций. Таким образом, Россия уже собрала огромный массив разведывательной информации.

Как сообщало в апреле издание Algemeiner, Россия объявила несколько месяцев назад о выводе сил из Сирии. Однако, по данным Channel 2, туда было переброшено ещё больше подразделений сухопутных войск и авиации; также развёрнуты системы ПВО с дальностью действия более 200 километров, способные сбивать крылатые и баллистические ракеты, самолёты и беспилотные летательные аппараты. Помимо этого, в восточной части Средиземного моря пополняется группировка кораблей ВМФ России на фоне снижения влияния роли ВМС США в этом районе.

Кроме того, из уст представителя Министерства обороны России недавно прозвучала завуалированная угроза, предположительно, в отношении Израиля: «Если кто-то думает, что можно будет спрятаться за технологии стелс, пусть подумает дважды». По словам журналистов Channel 2, это было сказано по поводу самолётов F-35, которые Израиль получает от США.

Между тем, российский парламент одобрил развёртывания своих ВВС в Сирии на неограниченный срок, а это значит, что Израиль может столкнуться с серьёзными проблемами в зонах своих интересов, охватываемых системами С-300 и С-400. И понимание этого побудило премьер-министра Биньямина Нетаньяху отправиться весной в Москву вместе с командующим ЦАХАЛ генерал-майором Амиром Эшелем, чтобы обсудить с президентом России Владимиром Путиным координацию действий военных.

Как сообщалось в Algemeiner, Нетаньяху надеется на создание механизма для предотвращения опасных ситуаций с участием израильских и российских самолётов.

Однако, несмотря на эти договорённости, были сбиты два российских беспилотника, что чуть не привело к открытому противостоянию израильской и российской авиации, сообщил Channel 2. Кроме того, по израильским истребителям были выпущены две зенитные ракеты, хотя Россия заявила, что пуск был осуществлён с сирийской батареи.

В июньском интервью Algemeiner эксперт по Ближнему Востоку и России Цви Маген сказал, что отношения между Нетаньяху и Путиным больше относятся к реальной политике, в которой Израиль отстаивает свои интересы, главным из которых является обеспечение того, чтобы современное оружие не попало в руки ливанской террористической организации Хезболла, которая при поддержке Ирана и в союзе с Россией помогает Асаду удержать власть.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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