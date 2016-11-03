Америка и Россия могут столкнуться лбами из-за Ракки

Продолжающиеся бои за два главных города Леванта под эгидой противоборствующих мировых держав, в конечном итоге, могут перерасти в битву за Ракку. То, как там сегодня развиваются события, может не только послужить лакмусовой бумажкой готовности мирового сообщества на международном и региональном уровне сокрушить ИГИЛ в Сирии и Ираке, но и привести к столкновению Соединённых Штатов и России под Раккой.

К обострению конфронтации привёл весь ход событий. Без сомнения, результаты президентских выборов в США зададут новый тон в битве за Левант. Новая американская администрации подработает и откорректирует свои политические цели.

Операция «Непоколебимая решимость» будет проводиться более настойчиво и продуманно. Независимо от того, кто станет следующим американским президентом, он сразу же захочет внести свой вклад в дело победы в боях за эти города; ему ничего не останется после ухода Обамы, кроме как активизировать операцию в Мосуле.

Неослабевающая поддержка президента Сирии Башара Асада со стороны Москвы наряду с помощью Ирана и подконтрольной им Хезболлы дала свои плоды. Эти силы под эгидой Кремля ведут штурм Алеппо, и их боевой напор будет только нарастать.

С приходом к сирийским берегам единственного российского авианесущего корабля «Адмирал Кузнецов», атомного крейсера «Пётр Великий», эсминца и противолодочных кораблей боевая мощь российской группировки в Сирии значительно возрастёт. Это неизбежно повысит градус напряжённости в отношениях между Вашингтоном и Москвой.

Два противоположных подхода к ведению боёв в Мосуле и Алеппо наглядно показывают отличия в военных доктринах и динамике боевых действий. В то время как возглавляемые США силы используют авиацию для поддержки небольших штурмовых отряда в Мосуле, Россия предпочитает комбинацию массированных воздушных ударов и атак союзных сил для подавления сопротивления противника в городской застройке. Потом начнётся соперничество за Ракку в стремлении объявить себя победителем над ИГИЛ.

Русские видят, что для завоевания Мосула американцам и их союзникам понадобится время. Теперь и Турция хочет, чтобы США отложили наступление на Ракку до начала следующего года, и потом вместе со своими арабскими партнёрами, убрав оттуда курдов, возглавить штурм города. Поэтому Москва заинтересована быстрее завершить операцию в Алеппо, чтобы возглавить поход на Ракку. Тот, кто первым объявит о победе над ИГИЛ в Ракке, получит в свои руки мощный рычаг влияния в регионе.

В целом следующая американская администрация столкнётся с новыми вызовами со стороны России в виде ударов по ИГИЛ конкретно в Ракке. Хотя министр обороны США Эш Картер заявил, что наступление на Ракку при поддержке США «начнётся в ближайшие несколько недель», скорей всего, это будет сделано с задержкой по ряду причин, в первую очередь, из-за президентских выборов в США, которые, вероятно, повлияют на подготовку, обучение, оснащение турецко-арабских подразделений сухопутных сил, поддерживаемых авиацией возглавляемой США коалиции. Россия и её союзники к этому моменту уже могут находиться под Раккой.

Америка и Россия могут столкнуться лбами из-за Ракки, играющей не столь уж решающее значение горячей точки, захват которой может помочь в борьбе, но не позволит окончательно сломить или разбить ИГИЛ.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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