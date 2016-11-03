Запад должен приблизить к себе Турцию, иначе это сделает Россия

Турецко-российские отношения вступили в период глубокой заморозки, когда турки сбили российский бомбардировщик в ноябре 2015 года. Впоследствии Россия инициировала эмбарго на импорт турецкой продукции и фактически перекрыла поток российских туристов в Турцию. Всего через девять месяцев ситуация кардинально переменилась. В августе 2015 года Россия инициировала стремительное потепление, приняв президента Эрдогана в Санкт-Петербурге, что стало завуалированным предупреждением Западу: если он не укрепит дипломатические, экономические и военные отношения с Анкарой, это сделает Москва. Россия оказалась в изоляции на мировой арене в связи с вмешательством в украинский конфликт, а ее экономика сокращается под давлением западных санкций и падения цен на нефть. Укрепив свои связи с Турцией, Россия могла бы как подстегнуть развитие собственной экономики, так и расширить стратегические альянсы.

Россия, которой не хватает союзников на Ближнем Востоке, стремится восстановить зону влияния, простирающуюся от Ирана до Средиземноморья и Черного моря. Более прочные дипломатические связи с Турцией также могут обеспечить России доступ в суннитский арабский мир, то есть в регион, куда Запад категорически не желает допустить русских. С экономической точки зрения Россия заинтересована в сотрудничестве с Турцией в интересах развития торговли, туризма и экспорта энергоносителей. Турция имеет ВВП равный 1,6 триллиона долларов (по паритету покупательной способности), и Россия была крупнейшим экспортером в эту страну до инцидента со сбитым самолетом в 2015 году. В настоящее время эксперты ожидают, что Россия будет активно маневрировать, чтобы восстановить и нарастить объемы своего экспорта в Турцию.

После истории со сбитым самолетом, Россия ввела запрет на продажу коллективных туров на турецкие курорты и фактически добилась прекращения туристского потока в эту страну. Это привело к снижению объема российского туризма на 92 процента, и нанесло сокрушительный удар по индустрии, и без того оказавшейся в рецессии из-за терроризма и миграционного кризиса. Хотя сейчас Россия отменила прежние запреты в отношении своих туроператоров, некоторые ожидают, что она снова введет ограничения в сфере туризма, если Турция не будет продолжать экономическое сотрудничество с Москвой.

Россия также заинтересована в улучшении своих отношений с Турцией, чтобы обеспечить успешное завершение двух крупных энергетических проектов. Во-первых, речь идет о прокладке газопровода «Турецкий поток», который позволит России поставлять газ в Европу, как только в 2019 году истечет срок соглашения о поставках и транзите газа с Украиной. И вторым проектом является строительство атомной электростанции а Аккую на юге Турции. Успешное завершение этого объекта будет стимулировать рост авторитета России в мировом бизнесе ядерной энергетики, и, вероятно, приведет к появлению будущих глобальных проектов.

Россия выигрывает от более тесных связей с Турцией и в военном отношении. В частности, оно дает ей стратегическое положение на юго-восточном фланге НАТО, дополнительный доступ к Средиземному и Черному морям, а также нового крупного потребителя военной техники. Существует также вероятность, что Россия будет сотрудничать с Турцией в направлении ограничения поставок вооружений и техники анти-асадовским силам в Сирии.

Безусловно, первостепенное значение для интересов России в Сирии имеет сохранение режима президента Башара аль-Асада. Сохранение доступа к тепловодному порту Тартус играет ключевую роль для распространения российского влияния в регионе. Для России было бы очень выгодно иметь возможность снабжения своих сил в Сирии через турецкие логистические каналы. Следует признать, что Турция вряд ли позволит России использовать свою территорию для прямой поддержки режима Асада в Сирии, но за правильную цену Анкара может разрешить или хотя бы облегчить эти российские логистические операции. Поддержка российских действий по снабжению своих войск в Сирии через территорию Турции может вызвать подозрительность со стороны Запада и НАТО, но Анкара могла бы снизить напряженность, представив свои решения как мотивированные интересами экономики, оказавшейся в трудном положении.

Для заинтересованности в Турции со стороны России существуют весьма веские основания, но эта зависимость не является взаимной в долгосрочной перспективе. Турции действительно нужны российские туристы, но за пределами этой индустрии ее экономика не зависит от связей с Москвой. Более того, укрепляющиеся отношения с Россией возможно связаны с предупреждениями Эрдогана Западу, чтобы тот держался подальше от турецкой политики. Эрдогана все больше утомляют постоянные претензии со стороны Запада относительно разрушения демократии в Турции, кризиса беженцев, турецких бомбовых ударов по курдским вооруженным силам, которые являются единственными последовательными и успешными борцами против боевиков ДАИШ, и, наконец, в связи с неудавшейся попыткой государственного переворота в июле нынешнего года.

Итак, Турция, возможно, и не нуждается в России, но Запад рискует потерять поддержку Анкары, если не сумеет понять военные и стратегические императивы Турции и проявит пренебрежение в отношении своего партнера в регионе, который находится на переднем крае борьбы против ДАИШ и режима Асада. Запад должен просто признать, что Турция не является демократией западного типа, но это союзник, которого следует уважать, с которым следует считаться и взаимодействовать.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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