МВФ: развивающиеся страны Европы ожидает умеренный рост в связи с восстановлением российской экономики

Международный валютный фонд заявил в среду, что темпы экономического роста в центральной, восточной и юго-восточной Европе в 2017 году несколько вырастут в связи с восстановлением экономики России и соседних стран. МВФ прогнозирует, что в следующем году экономика развивающихся стран Европы в целом вырастет на 2,1 процента, продемонстрировав ускорение на 1,3 процента по сравнению с 2016 годом.

Главным драйвером станет рост на 1,1 процента экономики России в 2017-м (после сокращения на 0,8 процента в нынешнем году), которому будут способствовать более благоприятные цены на нефть. Экономика Украины, Беларуси и Молдовы в совокупности вырастет на 1,6 процента в 2017 году после почти нулевого роста (0,1 процента) в 2016-м, говорится в прогнозе.

«В Украине, Молдове и Беларуси, после выхода из рецессии в 2016 году, согласно прогнозу, ожидается восстановление темпов роста в 2017-м, за счет улучшения перспектив российской экономики с учетом взаимосвязанности через торговлю и денежные переводы».

В других странах региона циклический отскок может вскоре достигнуть своего пика и будет трудно поддерживать устойчивый рост в более длительной перспективе. Центральную Европу в следующем году ожидает ускорение роста до 3 процентов (по сравнению с 2,8 процента в 2016-м).

По мнению экспертов МВФ, экономический рост в Турции замедлится до 3 процентов в 2017 году, в то время как в нынешнем году он составил 3,3 процента. МВФ связывает это с последствиями провалившегося государственного переворота, за которым последовали массовые чистки и сформировалась обстановка политической неопределенности.

«В 2017 году прогнозируется дальнейшее замедление роста в силу единовременных факторов нынешнего года (смягчение фискальной политики, увеличение минимальной заработной платы) а также негативного влияния снижения уверенности в бизнес-среде, оказывающего дополнительное давление на инвестиции», говорится в докладе.

Общие риски сокращения роста доминируют во всем регионе, хотя, возможно, в меньшей степени, чем шесть месяцев назад, считают эксперты МВФ.

В докладе не делается акцент на потенциальных негативных последствиях решения Великобритании выйти из Европейского союза, которое рассматривается как фактор риска для экономики всех европейских стран. Говорится лишь, что долгосрочные последствия «брексита» остаются неясными.

Эксперты отмечают некоторое снижение опасений по поводу ближайших перспектив экономики Китая, темпов нормализации денежной сферы в ключевых странах с развитой экономикой, а также кризисной ситуацией с беженцами. В то же время риски, связанные с ростом популизма, который может привести к пересмотру и отмене поддерживающих рост реформ, стали даже более отчетливыми.

По мнению МВФ, регион нуждается в новом раунде структурных реформ для увеличения инвестиционной активности и производительности труда. Чтобы нарастить потенциал роста необходимы такие инициативы как эффективные государственные инвестиции, учитывая большой разрыв в области инфраструктуры по сравнению с развитой Европой, а также низкие темпы инвестиций.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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