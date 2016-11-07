Новый тренд: в американских университетах студентов мужского пола отучают от пагубной мужественности

В университетах США предпринимаются меры, чтобы активнее избавлять студентов мужского пола от того, что в Америке принято называть «токсичной мужественностью».

Существует множество примеров проведения в университетских городках тренингов, групповых встреч, лекций и других программ, имеющих целью эффективно очищать мужскую часть студенчества от того, что, по мнению многих лидеров кампусов и сторонников левых движений, сегодня является нездоровым проявлением мужественности у молодых людей.

В кампусах подобное проявление мужских черт часто связывают с сексуальным насилием, посрамлением тела, «гипермаскулинизированной спортивной культурой», актами терроризма и многим другим.

Например, в Дартмутском колледже в этом семестре утверждают, что так называемая отравляющая мужественность в определённой роли способствовала серии массовых убийств в клубах Флориды. И это несмотря на то, что стрелявший по людям Омар Матин признался полиции, что совершил массовое убийство от имени ИГИЛ.

Другие примеры борьбы с токсичной мужественностью в студенческой среде можно найти в Университете Северной Каролины Чапел-Хилл, где была запущена программа, помогающая студентам мужского пола лучше понимать, что такое «агрессивная мужественность» и «здоровая мужественность», и обсуждать такие проблемы, как гендерная принадлежность.

Университет Дьюка ввёл в этом семестре подобную программу для мужской части студентов, чтобы освещать такие темы, как патриархат, мужские привилегии, культура сексуального насилия, порнография, мачизм и «язык превосходства», сообщает Fox News.

На обязательной для первокурсников профориентации в Колледже Геттисберга молодым людям мужского пола показывали документальный фильм, в котором говорилось, что «самые губительные слова», которые могут слышать мальчики с самого раннего детства, это «будь мужчиной». Первокурсники также посещали секционные заседания, где им рассказывали, что причина массовых расстрелов людей коренится в токсичной мужественности.

В колледжах Клермонта, где гордятся тем, что там можно безопасно говорить о психическом здоровье, пропагандируют идею, что «мужественность может быть чрезвычайно вредна для психического здоровья людей, которые вынуждены участвовать в её насаждении, так и людей, которые неизбежно подпадают под влияние этого».

Различные рекламные видеоролики, пропагандирующие здоровую мужественность, призывают бороться с «традиционным восприятием мужественности» путём признания «мужских привилегий». Цели, продвигаемые через образовательные программы, включают отказ от наследия «пагубного угнетения и господства».

Всё это появилось не за одну ночь. В прошлом году в Университете Вандербильта прошла «Неделя здоровой мужественности», которую вёл Джексон Кац, раскритиковавший таких актёров, как Арнольд Шварценеггер и Сильвестр Сталлоне за их накачанное тело. Как было заявлено на презентации, «гипермаскулинизированная спортивная культура» также является проявлением нездоровой мужественности.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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