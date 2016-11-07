Британская военная разведка предупреждает об угрожающих возможностях российского супертанка

Издание The Telegraph сообщает, что, согласно просочившейся информации, британская военная разведка выпустила отчёт с предупреждением по поводу возможностей разрабатываемого в России прорывного танка.

В справочно-информационном обзоре для Министерства обороны высказываются сомнения по поводу способности Великобритании бороться с угрозой, исходящей от нового российского танка «Армата».

Там также поставлен вопрос, почему правительство не имеет никаких планов по созданию конкурирующего танка, по крайней мере, на ближайшие 20 лет.

В составленном старшим офицером армейской разведки документе отмечается: «Без всякого преувеличения «Армата» представляет собой революционный шаг в танкостроении за последние полвека».

Также отмечается: «Неудивительно, что танк стал настоящей сенсацией». Потом ставится вопрос о провале текущей оборонной стратегии Британии относительно разработки нового танка, способного соперничать с «Арматой».

Согласно документу, этот танк является первым в своём роде, благодаря революционной конструкции башни, позволяющей экипажу оставаться неуязвимым под огнём противника.

Кроме того, танк будет легче и быстрее западных конкурентов и с более низким профилем.

Британский эксперт также предполагает, что танк будет оснащён радиолокационной системой, в настоящее время используемой на новейших российских истребителях, и новой композитной бронёй. Как сообщается, он имеет пушку с более высокой начальной скоростью на выходе из ствола, и предусмотрена возможность модернизации ракетного вооружения.

«В целом, «Армата», безусловно, заслуживает оценки как самый революционный танк в поколение», делается заключение в информационном обзоре разведки.

«Впервые, в конструкции танка используется полностью автоматизированная цифровая необитаемая башня. И впервые, экипаж размещается внутри бронированной капсулы в передней части корпуса».

В документе говорится, что помимо российской «Арматы» разработчики добавили в линейку «шесть дополнительных образцов бронетехники», в том числе тяжёлую боевую машину пехоты и самоходную артиллерийскую систему.

В докладе разведки, который, как подчёркивается, не должен «рассматриваться как официальное заявление Министерства обороны», также предупреждается об угрозе количественного превосходства России по танкам, с планами строительства по 120 танков «Армата» в год с 2018 года.

Бригадный генерал Бен Барри, являющийся специалистом по общевойсковым операциям в Международном институте стратегических исследований, отметил две особенности «Арматы», представляющие угрозу для сил НАТО.

«Для начала, это первый танк с необитаемой башней. Это повышает живучесть экипажа, — сказал он. — В башне в перспективе можно будет устанавливать орудия большего калибра до 150 мм. В этом случае будет обеспечено превосходство в боевой мощи и бронезащите над стоящими на вооружении НАТО танками.

«Во-вторых, это первый танк, разрабатываемый с самого начала с активной системой защиты для перехвата противотанковых управляемых ракет и снарядов».

Он добавил: «Танк имеет большой потенциал значительно ослабить огневую мощь натовской пехоты. Конечно, пока произведено немного «Армат», и не ясно, как быстро они будут вводиться в строй. Но как только это будет сделано, боеспособность российской бронетехники значительно возрастёт».

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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