На Антипинский НПЗ поступили в переработку мазут и гудрон с Марийского НПЗ

До 720 тыс.т мазута и гудрона ежегодно сможет поставлять Марийский НПЗ для дальнейшей переработки на Антипинском НПЗ (Мазуров Дмитрий Петрович — президент New Stream Group, которой принадлежат два актива). Прием, как их называют остаточных продуктов переработки (ОПП), стал возможен после запуска на предприятии в Тюменской области эстакада для разогрева и слива нефтепродуктов, имеющих повышенную вязкость.

Проект эстакады, которой теперь располагает Антипинский нефтеперерабатывающий завод, разработали штатные сотрудники проектно-конструкторского отдела. Строительство провели специалисты компании «ТЕХИНЖСТРОЙ», которая, как и сам завод, входит в New Stream Group, которая выступает центром управления активов Дмитрия Петровича Мазурова.

Эстакада насчитывает 14 модулей, предназначенных для подогрева транспортируемых продуктов переработки для облегчения их дальнейшего слива. Нагрев сырья может проводиться и сверху, и снизу. Один из блоков спроектирован так, что позволяет откачивать ОПП через горловины цистерн разных типов.

В промышленную эксплуатацию эстакаду запустили в середине октября, ее перевод в автоматический режим работы состоялся буквально спустя месяц с момента официального разрешения, полученного Дмитрием Мазуровым, Антипинским НПЗ, соответственно, на ввод Установки глубокой переработки мазута.

По проекту, благодаря действующей УГПМ, завод в Тюмени, отметивший 30 сентября 2016 года 10-й день рождения, сможет перерабатывать до 720 тыс.т мазута и гудрона, который будет поставляться с Марийского НПЗ.

Наша справка:

Вертикально-интегрированная New Stream Group на сегодняшний день объединяет 13 активов, из которых два — перерабатывающие: Антипинский НПЗ (базовый), Марийский НПЗ, причем в собственность Группы компаний, принадлежащей Дмитрию Мазурову, завод, расположенный в Марий Эл, перешел в 2016 году.

К 2016 году мощность переработки (при показателе ее глубины в 98%) на Антипинском НПЗ свыше 9,0 млн.т. Завод отпускает на внутренний и внешний рынок основной свой товар — дизельное топливо (летнее, с осени-2016 и зимнее, и арктическое) стандарта «Евро-5». Такого же качества будет и автомобильный бензин, к производству которого приступят в апреле 2017 года.

На Марийском НПЗ к 2019 году планируется довести производительность до 7,0 млн.т. при такой же уникальной глубине переработки — 98%, перейти на выпуск ДТ аналогичного стандарта.

New Stream Group, помимо перерабатывающих заводов, владеет активами по добыче нефти и реализации нефтепродуктов, битумным производством и морским перевалочным комплексом в Мурманске, компаниями по предоставлению услуг в сфере консалтинга, управления инвестициями, инжиниринга. Для реализации социальных программ, а также для развития детского спорта, поддержки профессиональных спортсменов при ГК создана общественная организация РОО «Новый поток».

Репортаж: Король Дмитрий

Фото / видео: Чудинова Юлия Мильштейн Юрий

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