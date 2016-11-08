Агентство Синьхуа: Китайско-российское стратегическое партнерство открывает новые горизонты

В этом году исполняется 15 лет со дня подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китаем и Россией, а также 20-я годовщина установления стратегического взаимодействия и партнерства между двумя странами.

Отношения между Россией и Китаем вступили в новый исторический период всестороннего развития и углубления сотрудничества в различных областях. Активное сотрудничество между Китаем и Россией построено на прочной основе, позволяющей двум странам с уверенностью идти вперед и открывать новые горизонты в развитии дружественных отношений.

В ходе своего визита в Москву в мае 2015 года президент Китая Си Цзиньпин и его российский коллега Владимир Путин подписали совместные декларации об углублении всестороннего партнерства и сотрудничества двух стран в рамках инициативы по сближению «Экономического пояса Шелкового пути» и возглавляемого Россией Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Это событие знаменует новый исторический старт в развитии двусторонних отношений, который указал направление не только на дальнейшее углубление двустороннего сотрудничества, но и на развитие и процветание всех народов Евразии.

Более годя спустя после подписания упомянутых деклараций, Китай и ЕАЭС установили тесные контакты и начали масштабное исследование. Высший Экономический совет ЕАЭС принял на своем недавнем заседании резолюцию о начале официальных переговоров с Китаем, что явилось важным шагом в направлении сближения проекта «Один пояс, один путь» и ЕАЭС. Можно ожидать, что начало конструктивного сотрудничества и активной разработки системного плана торговли и инвестиций дадут новый импульс развитию экономических и торговых связей Китая с Россией, а также с ЕАЭС в целом.

Если Китаю и России удастся успешно согласовать свои национальные интеграционные инициативы друг с другом, они смогут в полной мере раскрыть огромный скрытый потенциал взаимодополняемости их экономик, что будет отвечать не только интересам западных регионов Китая и российского Дальнего Востока, но и в целом способствовать экономическому подъему России, а также трансформации экономики Китая.

Качество торгово-экономического сотрудничества между Китаем и Россией в последние годы постоянно растет. Китай стал крупнейшим торговым партнером России и является важным источником иностранных инвестиций в страну, в то время как Россия представляет собой один из основных источников китайского импорта энергоносителей и высоких технологий. Несмотря на влияние некоторых внешних факторов и сокращение общего объема торговли в последние годы, разнообразие направлений и качество двусторонней торговли ни в коей мере не пострадали, а даже возросли.

В прошлом году Китай импортировал из России более 40 миллионов тонн сырой нефти, что на 28 процентов больше, по сравнению с предыдущим годом. В свою очередь китайский импорт промышленного оборудования и высокотехнологической продукции из России вырос соответственно на 32, 1 и 34, 2 процента.

Новые направления сотрудничества, такие как трансграничная электронная торговля, также набирают обороты, причем Россия становится вторым по величине игроком в области трансграничной электронной коммерции с Китаем. Это дает значительный импульс развитию торговли и экономики обеих стран и способствует повышению уровня жизни народов.

Кроме того, крупные совместные стратегические проекты, включая прокладку трубопровода «Восточный маршрут», сотрудничество в сфере создания спутниковых навигационных систем и совместная разработка широкофюзеляжных самолетов дальних перевозок, значительно способствовали развитию высоких технологий и принесли ощутимую пользу для обоих народов.

Наряду с углублением сотрудничества, укрепилась и социальная основа для развития отношений между Китаем и Россией. Были проведены успешные мероприятия, такие как взаимные «годы языков», обмен визитами дипломатов, журналистов, студентов и так далее, а также совместные художественные фестивали, недели кино и медиа-форумы, направленные на дальнейшее укрепление взаимопонимания и дружбы.

Развитие отношений между Китаем и Россией неразрывно связано с общими стратегическими устремлениями лидеров двух стран. В течение многих лет, обе стороны эффективно применяют практику регулярных встреч между руководителями правительств и многочисленных комитетов, подкомитетов и рабочих групп, которые охватывают практически все сферы двустороннего сотрудничества.

Визит премьера Госсовета КНР Ли Кэцян в Россию для участия в 21 очередном заседании глав правительств Китая и России, станет очередной возможностью для двустороннего сотрудничества на высшем уровне, направленного на достижение еще более существенных результатов.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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