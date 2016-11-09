США разрушали доверие, раз за разом нарушая данные России обещания

Западные официальные СМИ крайне односторонне освещают геополитические события, в частности ситуацию на Украине и в Сирии. Любой, кто не следует линии, соответствующей интересам США-Британии-НАТО, изображается в черном свете. А ведь на самом деле именно США нарушали все соглашения, достигнутые с Россией, с момента окончания холодной войны. Лидеры США лгали Горбачеву в то время, обещая, что НАТО не будет распространяться дальше на восток, и даже намекая на то, что Россия может на определенном этапе вступить в НАТО.

Эрик Зюсс пишет в своей статье «Америка нарушает Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности, приближая свои вооружения к границам России»:

«Основополагающий акт был подписан между США и Россией в 1997 году, чтобы дать российскому лидеру Борису Ельцину небольшую долю уверенности в том, что Америка не станет вторгаться в его страну. Когда его предшественник Михаил Горбачев в 1991 году фактически распустил Советский Союз и военный альянс Варшавского пакта, представители президента США Буша говорили ему, что НАТО не будет продвигаться «ни на дюйм в восточном направлении» (то есть в направлении России), однако, как только Горбачев согласился на завершение холодной войны, Буш заявил своим агентам в отношении всего, что они обещали Горбачеву, «К черту это все! Мы победили, а не они». Другими словами: все предыдущие инструкции Буша были просто ложью с целью обмануть Горбачева. А когда он пошел на соглашение, позволив воссоединение Восточной Германии с Западной, и этот процесс уже пошел, Буш фактически признался, что окончание холодной войны было достигнуто путем лжи…»

Билл Клинтон подхватил эстафету великого американского наследия исключительности (то есть свободы от подчинения нормам международного права), переданную ему Бушем, и продолжил окружать и оказывать давление на Россию, приняв члены НАТО Чешскую Республику, Венгрию и Польшу. Россия после распада Советского Союза много раз получала горькие уроки напрасного доверия к США.

Вот что говорит Владимир Путин об очередных нарушенных обещаниях Америки (в апреле 2016 года): «В начале 2000-х годов мы договорились с американцами об уничтожении оружейного плутония, с обеих сторон. Речь шла об излишках, которые производились как в США, так и в России. Это обогащенный уран, из которого делается ядерное оружие, в общей сложности 34 тысячи тонн. Мы подписали соглашение и предусмотрели конкретный способ утилизации этого вещества. Плутоний должен уничтожаться промышленным способом, для чего было необходимо построить специальные заводы. Мы выполнили свои обязательства и построили такой завод. Наши американские партнеры этого не сделали. Кроме того, недавно они объявили, что вместо утилизации плутония тем способом, о котором мы договорились, и о чем было подписано международное соглашение, они станут разбавлять его и хранить в специальных емкостях. Это означает, что сохраняется потенциал возвращения его в прежнее состояние…

«Разумеется, наши американские партнеры должны понимать, что шутки вроде организации клеветнических компаний в отношении России – это одно дело, но когда речь идет о ядерной безопасности, здесь не место для шуток… они должны научиться выполнять свои обещания.

Однажды они сказали, что закроют секретную тюрьму в Гуантанамо. И что же? Она закрыта? Нет».

Кстати, речь идет о том самом соглашении по плутонию, которое оказалось в центре внимания всего мира в прошлом месяце, когда по сообщению от 3 октября, Россия приостановила свое соглашение об утилизации плутония, извлекаемого из выведенных из эксплуатации ядерных боеголовок. Указ, подписанный Владимиром Путиным, перечисляет в качестве причин приостановления соглашения «радикальные изменения в обстановке, угрозу стратегической стабильности, исходящую от недружественных действий США в отношении России, а также неспособность США выполнять свои обязательства по утилизации излишков оружейного плутония в соответствии с международными договорами и необходимость принятия экстренных мер по защите безопасности России».

Сейчас следует ожидать продолжения демонизации Владимира Путина и России со стороны Клинтонов, и, что более важно, со стороны манипуляторов «Нового мирового порядка», которые так отчаянно стремятся привести их к власти. Хотя Клинтоны являются мощным семейным кланом современной Америки, важно помнить, что они не более чем лакеи для гораздо более могущественных и влиятельных сил (достаточно прочесть некоторые опубликованные тексты из переписки Хиллари с Линн Форестер де Ротшильд). Ставки здесь весьма высоки. В настоящее время пропаганда активно использует Владимира Путина и Россию с единственной целью – привести Клинтон на президентский пост. Хотя Путин не совершенен и у него имеются свои темные стороны, он заслуживает уважения за то, что стоит на своем и не позволяет превратить себя в очередную американскую марионетку. Если верить его собственным словам, он не имеет ничего против американцев или самой Америки, но противостоит эгоистичной империалистической и убийственной политике агентов «Нового мирового порядка в США:

«Мы испытываем большое уважение и любовь к Соединенным Штатам Америки, и особенно к американскому народу… однако, расширение юрисдикции одной страны за пределы ее границ, на весь остальной мир, является неприемлемым и разрушительным для международных отношений».

Это решать самим американцам, отключить ли CNN, который уже называют в шутку Clinton News Network и все остальные двуличные каналы мейнстрим-медиа, и обратиться к правдивой информации. Владимир Путин протягивает руку Америке, в надежде на то, что достаточное количество американцев все же способны вернуть себе свою страну и мирно сотрудничать с другими нациями. В отношении Владимира Путина и России официальные западные СМИ являются не просто односторонними, но откровенно лживыми.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (2 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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