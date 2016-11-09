Китай и Россия укрепляют финансовые связи, создавая собственную кросс-совместимую платежную инфраструктуру

Россия и Китай предпринимают некоторые интригующие шаги в рамках стратегического партнерства, которые не могут остаться незамеченными. Хотя отношения между Россией и остальным миром в течение достаточно долгого времени оставляют желать лучшего, Москва не упускает из виду наиболее важных проблем. В России разрабатывается новая платежная система, которая будет обеспечивать совместимость с китайской UnionPay. Это еще один стратегический шаг, гарантирующий защиту финансовых систем от вмешательства Запада.

Развитие отношений между Россией и Китаем прошло незамеченным для большинства людей на Западе, хотя все признаки сближения были налицо и информация являлась вполне доступной для любого, кто хотел знать больше. Национальная платежная система «Мир», запущенная в России в начале 2016 года, недвусмысленно указывала на тенденции ближайшего будущего.

В тот момент президент Путин хотел продемонстрировать жесткий ответ на санкции, введенные США и ЕС из-за событий в Крыму. В результате этих санкций на определенное время международные системы MasterCard и Visa прекратили обслуживание российских банков. Вместо того, чтобы налаживать отношения, Россия сделала шаг вперед и создала свою собственную корпоративную финансовую систему, недоступную для западных игроков.

Итак, вместо попыток вернуть расположение Запада, Путин обращается в сторону Китая, рассматривая его в качестве стратегического финансового партнера. Точнее говоря, новая платежная инфраструктура, разрабатываемая в настоящее время, будет совместима с UnionPay. Поступая таким образом, Путин посылает четкий политический сигнал западному миру, поскольку они, так сказать, «не приглашены на вечеринку».

Хотя нет ничего плохого в гармонизации национальных платежных систем, такая связь между Китаем и Россией может привести к образованию весьма мощной коалиции. Впрочем, технические и логистические детали еще предстоит уточнить. Возможно, что платежные карты Мир и UnionPay будут кросс-совместимы с остальной национальной финансовой инфраструктурой, хотя по этому поводу пока подтверждений не поступало.

Кроме того, это стало еще одним шагом России в рамках постепенного отдаления от системы Swift. Ни для кого не секрет, что Китай и Россия в последние годы разрабатывают собственную версию платежной сети типа Swift. Официальные западные СМИ игнорируют этот факт уже в течение некоторого времени, поскольку они предполагали, что подобные намерения не будут иметь каких-либо серьезных последствий. К сожалению, судя по последним событиям, все выглядит так, будто за кулисами происходит нечто гораздо большее, чем первоначально предполагалось.

Принимая во внимание, что CIPS (система оплаты, инициируемая клиентом) существует уже с 2009 года, в этой новой коалиции между Россией и Китаем нет ничего удивительного. Впрочем, более раздробленная финансовая инфраструктура не принесет глобальной экономике никаких преимуществ. С другой стороны, страны вынуждены начинать самостоятельно заботиться о своем будущем, что, собственно, Россия и Китай делают в настоящий момент.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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