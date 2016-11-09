Российско-турецкое сближение – тактическое или стратегическое?

Россия играет исключительно важную роль в формировании глобальных и региональных балансов в современной мировой политике. Судя по всему, наряду с Китаем и Соединенными Штатами Америки, Россия и в будущем останется одним из наиболее влиятельных игроков на мировой арене. В то же время Европейский союз будет оставаться игроком второго плана, поскольку его влияние сокращается, даже на региональном уровне.

В то время как Россия усиливает свое влияние на региональные проблемы и проводит все более агрессивную политику, Европейский союз стремится получить поддержку США для предотвращения российской агрессии. Таким образом, будущее отношений между Россией и Турцией сыграет определяющую роль в формировании обстановки в сфере безопасности в регионе Ближнего Востока, а также в других регионах, где у обеих сторон имеются национальные интересы.

Совершенно очевидно, что с лета 2016 года Турция прилагает все возможные усилия для нормализации отношений с Россией. Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Россию в начале августа и президента Владимира Путина в Турцию в начале октября, где он принял участие в заседании Всемирного энергетического совета, помогли наладить двусторонний диалог между Анкарой и Москвой. Более того, энергетическое сотрудничество между Россией и Турцией получило мощный стимул с подписанием межправительственного соглашения по реализации проекта «Турецкий поток».

Кроме того, Россия будет играть важную роль в развитии атомной энергетики в Турции. Ядерный проект в Аккую – первая атомная станция в Турции, которую планируется построить силами российских компаний. По мнению экспертов, на этот раз нормализация отношений будет отличаться от предыдущих случаев, поскольку имеют место существенные сдвиги в турецкой внешней политике, особенно в отношении региональных проблем.

На днях начальник Генштаба Вооруженных сил Турции Хулуси Акар посетил Москву, чтобы встретиться со своим российским коллегой и обсудить региональные вопросы. Таким образом, нормализация отношений между двумя странами приобрела более конкретные черты. Было очевидно, что у России и Турции имеются различные интересы в регионах Южного Кавказа. Центральной Азии и Ближнего Востока, что и проявилось в ситуации с сирийским кризисом.

Тем не менее, имеются некоторые признаки того, что Турция сместила приоритеты своей внешней политики, начав процесс нормализации отношений с Москвой. Бывший премьер =министр Турции Азмет Давутоглу даже сказал, что усилия по нормализации отношений с Израилем, Египтом и Россией являются хорошими примерами позитивных сдвигов в турецкой внешней политике.

Главный вопрос заключается в том, носят ли шаги Анкары в отношении России тактический или стратегический характер. Создается впечатление, что Турция не может разработать эффективную политику в отношении региональных проблем, не поддерживая дружественных отношений с Россией. Таким образом, эту нормализацию следует оценивать как успех турецкой дипломатии.

Сотрудничество между Анкарой и Москвой может служить целям защиты стабильности на Южном Кавказе и в Черноморском регионе, а также способно сыграть важную роль в мирном урегулировании гражданской войны в Сирии. Ведь Анкара и Москва договорились о защите территориальной целостности Сирии и о борьбе с терроризмом не только в самой Сирии, но и во всем регионе.

Одной из причин для обеспокоенности является то, что улучшающиеся связи с Москвой могут привести к обострению отношений Анкары с западным миром. Хотя существуют некоторые проблемы в отношениях между Анкарой и Вашингтоном, Турции до сих пор удается сохранять за собой роль важного партнера, и она заявляет о своей готовности присоединиться к операции возглавляемой США международной коалиции против боевиков ДАИШ в Ракке.

Еще одной важной проблемой для Турции является диверсификация источников энергии. В то же время, судя по всему, зависимость турецкой стороны от России растет день ото дня, и это является опасным для Турции. Кроме того, для России обычной практикой является использование поставок энергоносителей в качестве инструмента внешнеполитического давления, как в случае с Украиной.

Учитывая эти неблагоприятные обстоятельства, Турция должна прилагать максимально возможные усилия для диверсификации импорта энергоносителей. С этой точки зрения, в качестве альтернативных поставщиков могли бы выступить страны Персидского залива, однако для реализации подобных возможностей необходимо как можно скорее решить проблемы инфраструктуры.

Россия стремится получить поддержку Турции в целях укрепления своих позиций и защиты политических интересов в ближневосточном регионе, несмотря на то, что в это же время Москва прилагает усилия по сохранению своих военных баз, расположенных вблизи турецкой границы. Наиболее недавним примером усиления боевой мощи российских военных баз по соседству с границей Турции стало развертывание комплекса баллистических ракет «Искандер-М» на базе Гюмри в Армении.

По упомянутым причинам, Турция должна в максимально возможной степени стремиться к сотрудничеству с Россией и постоянно поддерживать открытые каналы диалога, но в то же время ей следует постоянно держать в поле зрения проблемы защиты собственных национальных интересов.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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