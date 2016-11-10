Поддержка Египтом российской позиции по Сирии спровоцировала ещё одну холодную войну

На Ближнем Востоке назревает вторая холодная война, и это проявилось месяц назад, хотя об этом и не писали СМИ.

В октябре Организация Объединённых Наций не смогла принять решения о том, как урегулировать сирийский конфликт. Одна резолюция была представлена Францией и Испанией, а другая Российской Федерацией.

Как писало издание USNews, Запад призывал закончить бомбардировки Алеппо и обеспечить беспрепятственный доступ по всей стране для оказания гуманитарной помощи, а также заставить сирийские власти выполнить предыдущие резолюции Совета Безопасности. Россия настаивала на том, что не должно оказываться никакой материальной или финансовой помощи группировкам, которые связаны с ИГ в Сирии и Ираке или с Аль-Каидой.

Самым дискуссионным аспектом голосования в Совбезе ООН оказалось не то, что не было принято никакого решения, а то, что Египет решил поддержать резолюцию России по Сирии.

Египет является единственным представителем пережившего глубокие социальные сдвиги арабского мира в Совете Безопасности, и его голос в поддержку России вызвал негативные отклики в социальных сетях, назвавшие голосование антиарабским и нелояльным. В результате этого Египет получил нового врага — Саудовскую Аравию.

Саудовская Аравия была единственным другом, поддерживавшим находящуюся в трудном положении администрацию президента Египта Абделя Фатаха ас-Сиси. Экономические связи Египта с Саудовской Аравией, которая вложила более 25 миллиардов долларов в ослабленную египетскую экономику, было единственным, что спасло Египет от потрясений. Однако, после голосования Саудовская Аравия прекратила оказывать экономическую помощь Египту, отложив отгрузку 700 тысяч тонн нефти по льготной цене в октябре. Введение эмбарго на помощь Египту вызвало рост инфляции в стране и углубление разрыва между египетским народом и его президентом.

Издание The Daily News Egypt называет это обострение напряжённости ещё одной холодной войной. И это вполне уместно, потому что ведётся война слов и экономических принципов между традиционным арабским мышлением и придуманной концепцией, что арабский мир нуждается в помощи империалистических стран, чтобы остаться на плаву.

Саудовская Аравия, а также большинство арабских стран, кажется, устали не только от усиления российского влияния в арабском мире, но и от отсутствия подлинного арабского представительства в Совете Безопасности ООН, что проявляется в дипломатической враждебности Саудовской Аравии по отношению к Египту. Конечно, Саудовская Аравия играет роль большого брата в арабском мире и имеет репутацию пособника террористических организаций, но она имеет право верить в суверенитет своего региона.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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