Forbes: на горизонте российско-китайский экономический альянс?

Поскольку Россия продолжает испытывать последствия санкций со стороны Соединенных Штатов и Европейского союза, введенных из-за Крыма, она обратила свой взгляд к новому союзнику: Китаю.

Две эти страны уже сблизили свои позиции по вопросам безопасности, ярким примером чего является их совместное негативное отношение к планам развертывания американской системы ПРО в Южной Корее. Китай и Россия заявили, что противоракетная система THAAD, развернутая в Южной Корее под предлогом сдерживания агрессии со стороны Северной Кореи, наносит ущерб их отношениям с Соединенными Штатами.

Если принять во внимание также шаткие отношения Китая и Америки (зависящие к тому же от результата президентских выборов), вполне можно предположить, что в ближайшее время сформируется мощный экономический альянс между Китаем и Россией.

В настоящее время объем взаимной торговли и кредитные потоки между двумя странами остаются относительно невысокими. Тем не менее, Китай уже является крупнейшим торговым партнером России. В 2015 году общий объем экспорта и импорта между этими странами составил 88 миллиардов долларов.

Кроме того, начиная с 2009 года между Москвой и Пекином были подписаны крупные сделки сфере экспорта нефти и газа, предусматривающие поставки ископаемых видов топлива из России в Китай. Эти контракты позволят России диверсифицировать экспорт и сократить зависимость от ЕС в качестве источника спроса, а также обеспечат Китаю возможность диверсифицировать источники поставки нефти, аналогичным образом снизив его зависимость от нефтяных грузов с Ближнего Востока, прибывающих через Малаккский пролив.

В настоящее время Китай импортирует из России 550 тысяч баррелей нефти в сутки, или 5 миллионов тонн в год, что делает Россию крупнейшим экспортером нефти в Китай. Эти показатели имеют тенденцию к дальнейшему росту, поскольку нефтепровод «Восточная Сибирь-Тихий океан» в следующем году свяжет Россию с Северо-западным Китаем, а в 2018 году должен вступить в строй трубопровод, соединяющий сибирское Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение с Китаем. Таким образом, к 2038 году ежегодный объем поставок сырой нефти достигнет 7,5 миллиона тонн. В дальнейшем экономическом сотрудничестве между двумя странами, если оно будет реализовано, вероятно, важное место будет занимать продажа Китаю сырьевых ресурсов в обмен на китайские инвестиции в Россию.

По мере урбанизации, китайский спрос на сырье, согласно прогнозам, будет расширяться. Возможно, на этот раз речь не идет о таких исторических масштабах, как было с металлом, скорее будет расти спрос на продовольственные товары, чтобы удовлетворить запросы обеспеченной части общества. Китай уже импортирует зерновые из России, и обе стороны в прошлом декабре подписали соглашения о гарантиях безопасности поставок пшеницы, кукурузы, риса, сои и рапса.

В настоящий момент, несмотря на замедление экономического роста Китая, импорт продовольственных товаров, таких как семена масличных культур, зерна и свинины увеличился в объеме. Китай потребляет около 60 процентов мирового экспорта соевых бобов, а импорт зерна вырос на 20 процентов по сравнению с 2014 годом и достиг в 2015-м 120 миллионов тонн. Многие импортные товары поступают из Соединенных Штатов. По мнению экспертов, пересмотренные торговые контракты в случае прихода к власти Трампа могут вынудить Китай искать источники поставок в других местах.

В России высок спрос на инвестиции, поскольку страна по прежнему испытывает недостаток средств для стимулирования экономического роста. Россия остро нуждается в прямых иностранных инвестициях, долгосрочных капиталовложениях в инфраструктуру и другие государственные активы, а также в частных инвестициях. В 2014 году объем ПИИ сократился на 40 процентов и остался на самой низкой отметке за 10 лет. Россия ясно дала понять, что будет всячески приветствовать китайские деньги. В июне этого года, как заявил президент Владимир Путин агентству Синьхуа, «Китай увеличил присутствие на нашем энергетическом рынке» стал основным акционером в одном из значимых проектов, Ямал СПГ, а также приобрел 10 процентов акций одного из наших ведущих химических холдингов, СИБУР. Мы приветствуем эти китайские инвестиции не только как источник финансовых ресурсов, но и в качестве средства дальнейшего развития нашего партнерства. Со своей стороны, Китай показал, что он готов инвестировать в российскую энергетику и инфраструктуру.

Инициатива «Один пояс, один путь» является очевидной возможностью как для России, так и для Китая: Китай предоставит Росси столь необходимые инвестиции в инфраструктуру, а Россия будет наращивать реализацию отчаянно необходимых ей инфраструктурных проектов, которые могут вдохнуть жизнь в отстающую экономику. Профессор политологии Томас Ремингтон из университета Эмори, заявляет, что «проект «Один пояс, Один путь» (OBOR) может повлиять на экономические отношения Китая с Россией, если обе стороны предпримут существенные шаги по увеличению инвестиций в связывающие их транспортные и логистические проекты. Проект OBOR обещает связать Европу с Москвой, Центральной Азией и Китаем за счет шести транспортных коридоров, что снизило бы стоимость перевозок между странами во всех этих регионах и стимулировало бы экономический рост. Разумеется, Россия и Китай получили бы при этом значительные преимущества.

Хотя Россия и Китай о сих пор не утвердили логистические проекты в рамках OBOR, китайские компании в настоящее время получили разрешение участвовать в торгах по российским инфраструктурным проектам, в том числе железнодорожным. Китай в настоящее время разрабатывает высокоскоростные поезда для железной дороги Москва-Казань, которая, согласно проекту, обойдется более чем в 15 миллиардов долларов. Александр Габуев, руководитель программы «Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе» Московского Центра Карнеги, пишет, что «…тон разговора (об участии Китая в строительстве российских железных дорог) знаменует собой существенный сдвиг в отношении России к китайскому участию в развитии ее инфраструктуры. «Это означает важный шаг на пути к участию России в проектах OBOR».

Хотя китайцы и русские, возможно, не являются естественными экономическими союзниками в силу исторических обид, памяти о навязанных Россией в 19 веке неравноправных договоров, и якобы существующей ксенофобии россиян по отношению к китайским бизнесменам, расширенный союз между двумя странами может получить дополнительный стимул, если один из кандидатов в президенты США, Дональд Трамп, придя к власти, выполнит свои обещания проводить жесткую политику в отношении Китая.

Несмотря на предполагаемую предвзятость Трампа в пользу России и против Китая, политика Трампа, если она будет основана на его насмешках по поводу китайско-американских торговых соглашений, может непреднамеренно «утопить» отношения между двумя странами, поскольку Китай ищет новых союзников, а Россия продолжает сталкиваться с натянутыми отношениями с Евросоюзом. Этот альянс укрепит мягкую силу каждой из двух стран за счет другой, и в определенной степени, будет способствовать снижению влияния Запада. До сих пор Китай неохотно кредитует Россию из-за наличия экономических санкций США и ЕС против Москвы, но ситуация может измениться, если отношения Китая и США станут более холодными.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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