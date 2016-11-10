Детское шоу BBC под названием «Просто девочка» рассказывает о ребенке-трансгендере, принимающем препараты, блокирующие половое созревание

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В прошлом году была опубликована статья под названием «Что стоит за трансформацией Брюса Дженнера» где объяснялось, что смена пола этого мальчика намерено стала предметом широкой огласки и даже одобрения, поскольку она является элементом определенной политики, направленной на размывание половой идентичности. Эта политика становится все более очевидной и изощренной в этом году, поскольку теперь предпринимаются попытки достичь детской аудитории.

Подпись к изображению: Изображение ребенка со словом «трансгендер» через весь экран. Такова краткая и исчерпывающая характеристика содержания масс-медиа и телевизионных программ последних лет

Подпись к изображению: Изображение ребенка со словом «трансгендер» через весь экран. Такова краткая и исчерпывающая характеристика содержания масс-медиа и телевизионных программ последних лет

Подпись к изображению: Хотя Эми играет актриса, история подразумевает, что она на самом деле была мальчиком по имени Бен

Подпись к изображению: Хотя Эми играет актриса, история подразумевает, что она на самом деле была мальчиком по имени Бен

Сериал CBBC «Просто девочка» является последней пагубной попыткой представить такой неуместный процесс как перемена пола чем-то нормальным, обыденным и даже достойным одобрения. Доступный всем желающим на сайте CBBC в интернете, этот сериал даже учит детей принимать гормональные препараты, останавливающие половое созревание. Хорошо ли мы знаем, какое влияние оказывают подобные препараты на развивающееся тело и мозг ребенка? Разумеется, нет. Почему же тогда этот радикальный и явно отклоняющийся от всех норм процесс пропагандируется детям?

По мнению многих неравнодушных журналистов, родители, принуждающие своих детей к таким радикальным методам лечения, как прием гормонов-блокаторов и хирургическое изменение пола, должны нести судебную ответственность за насилие над детьми. Однако, вместо этого, подобные вещи пропагандируются в телепередачах для детей, и общество следует их примеру.

Некоторые клиники NHS (например, Tavistock Centre в Северном Лондоне), предписывают гипотоламические блокаторы детям в возрасте девяти лет. В другом случае, семилетний мальчик был административно отлучен от заботы матери, поскольку «она воспитывала его как девочку».

Вот некоторые цитаты из сериала «Просто девочка».

Эми говорит: «Когда я родилась, мама рассказывает, папа был очень рад, что у него мальчик, которого можно брать с собой на футбол. Но мама знала, что я не такая. Она еще в раннем возрасте поняла, что я родилась в неправильном теле».

Она добавляет: «Моя мама поддерживала меня, когда я сделала презентацию в PowerPoint для своего класса о перемене пола, и когда я перестала носить в школе одежду для мальчиков, и стала одеваться, как девочка. Я не была Беном, я была Эми».

Позже в сериале Эми рассказывает своему другу, Джошу, мальчику, который хочет считаться девочкой, что она принимает гормональные блокаторы, и сообщает, что начала принимать их после «специальных проверок и переговоров в клинике». «После того, как они поверили, что я по-настоящему «транс», я их получила», говорит она. В другом фрагменте Эми рассказывает зрителям, что влюбилась в мальчика по имени Лиам, но признается: «Лиам думает, что я просто девочка, но это не так. Я трансгендер. И что он скажет, когда узнает об этом? Перестанет быть моим другом? Почему? Ведь я – это по-прежнему я, так?»

Хочется спросить Daily Mail, неужели вашему ребенку действительно необходимо знать, как «Бен превратился в Эми»? Разъяренные родители обрушились с критикой на «вредоносное шоу ВВС о перемене пола, предназначенное для шестилетних детей».

Приведенные цитаты будто взяты прямо из справочника по нейролингвистическому программированию (НЛП). Цель: внести в молодые умы сумятицу относительно половой идентичности.

Это шоу обвинялось несколькими общественными группами в том, что «сеет семена замешательства». Директор Family Education Trust Норман Уэллс говорит:

«Чем больше мы продвигаем идею, что мальчик может быть рожден в теле девочки, а девочка – в теле мальчика, и при этом существуют препараты и хирургические методы, которые все могут исправить, тем больше детей оказываются совершенно запутанными. Уважение и защиту полового статуса ребенка при рождении следует рассматривать как вопрос защиты прав детей. Это является безответственным со стороны ВВС, вводить в заблуждение впечатлительных детей в возрасте шести лет, что они могут выбрать какой-то иной пол, чем их естественный пол, полученный при рождении».

ВВС выпустила заявление в защиту своего сериала, в котором утверждает, что программа «обращалась к универсальным темам, имеющим отношение ко многим детям».

«Шоу «Просто девочка» посвящено попыткам вымышленного персонажа-транссексуала разобраться в окружающем мире, справиться с запугиваниями, сохранить дружбу, что является универсальными темами, с которыми сталкиваются многие дети, причем программа имела позитивный отклик от нашей аудитории.

«CBBC ставит целью показать истинную жизнь нашей аудитории, представляя контент, который отражает проблемы максимально возможного числа британских детей. В этом легко убедиться, если вы посмотрите такие программы как шоу «The Dumping Ground» или потрясающую историю «Я – Лео», заслужившую премию BAFTA».

ВВС упоминает сериал «Я – Лео», еще один продукт CBBC. Это документальный фильм, рассказывающий историю 13-летней девочки, превратившейся в мальчика. Лео (при рождении — Лили) – один из самых маленьких детей в Британии, подвергшихся гормональной терапии.

Короче говоря, ВВС и остальные средства массовой информации полностью привержены идее пропаганды размывания половой идентичности у детей, прежде чем они достигнут половой зрелости.


Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов

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