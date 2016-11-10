Детское шоу BBC под названием «Просто девочка» рассказывает о ребенке-трансгендере, принимающем препараты, блокирующие половое созревание

В прошлом году была опубликована статья под названием «Что стоит за трансформацией Брюса Дженнера» где объяснялось, что смена пола этого мальчика намерено стала предметом широкой огласки и даже одобрения, поскольку она является элементом определенной политики, направленной на размывание половой идентичности. Эта политика становится все более очевидной и изощренной в этом году, поскольку теперь предпринимаются попытки достичь детской аудитории.

Сериал CBBC «Просто девочка» является последней пагубной попыткой представить такой неуместный процесс как перемена пола чем-то нормальным, обыденным и даже достойным одобрения. Доступный всем желающим на сайте CBBC в интернете, этот сериал даже учит детей принимать гормональные препараты, останавливающие половое созревание. Хорошо ли мы знаем, какое влияние оказывают подобные препараты на развивающееся тело и мозг ребенка? Разумеется, нет. Почему же тогда этот радикальный и явно отклоняющийся от всех норм процесс пропагандируется детям?

По мнению многих неравнодушных журналистов, родители, принуждающие своих детей к таким радикальным методам лечения, как прием гормонов-блокаторов и хирургическое изменение пола, должны нести судебную ответственность за насилие над детьми. Однако, вместо этого, подобные вещи пропагандируются в телепередачах для детей, и общество следует их примеру.

Некоторые клиники NHS (например, Tavistock Centre в Северном Лондоне), предписывают гипотоламические блокаторы детям в возрасте девяти лет. В другом случае, семилетний мальчик был административно отлучен от заботы матери, поскольку «она воспитывала его как девочку».

Вот некоторые цитаты из сериала «Просто девочка».

Эми говорит: «Когда я родилась, мама рассказывает, папа был очень рад, что у него мальчик, которого можно брать с собой на футбол. Но мама знала, что я не такая. Она еще в раннем возрасте поняла, что я родилась в неправильном теле».

Она добавляет: «Моя мама поддерживала меня, когда я сделала презентацию в PowerPoint для своего класса о перемене пола, и когда я перестала носить в школе одежду для мальчиков, и стала одеваться, как девочка. Я не была Беном, я была Эми».

Позже в сериале Эми рассказывает своему другу, Джошу, мальчику, который хочет считаться девочкой, что она принимает гормональные блокаторы, и сообщает, что начала принимать их после «специальных проверок и переговоров в клинике». «После того, как они поверили, что я по-настоящему «транс», я их получила», говорит она. В другом фрагменте Эми рассказывает зрителям, что влюбилась в мальчика по имени Лиам, но признается: «Лиам думает, что я просто девочка, но это не так. Я трансгендер. И что он скажет, когда узнает об этом? Перестанет быть моим другом? Почему? Ведь я – это по-прежнему я, так?»

Хочется спросить Daily Mail, неужели вашему ребенку действительно необходимо знать, как «Бен превратился в Эми»? Разъяренные родители обрушились с критикой на «вредоносное шоу ВВС о перемене пола, предназначенное для шестилетних детей».

Приведенные цитаты будто взяты прямо из справочника по нейролингвистическому программированию (НЛП). Цель: внести в молодые умы сумятицу относительно половой идентичности.

Это шоу обвинялось несколькими общественными группами в том, что «сеет семена замешательства». Директор Family Education Trust Норман Уэллс говорит:

«Чем больше мы продвигаем идею, что мальчик может быть рожден в теле девочки, а девочка – в теле мальчика, и при этом существуют препараты и хирургические методы, которые все могут исправить, тем больше детей оказываются совершенно запутанными. Уважение и защиту полового статуса ребенка при рождении следует рассматривать как вопрос защиты прав детей. Это является безответственным со стороны ВВС, вводить в заблуждение впечатлительных детей в возрасте шести лет, что они могут выбрать какой-то иной пол, чем их естественный пол, полученный при рождении».

ВВС выпустила заявление в защиту своего сериала, в котором утверждает, что программа «обращалась к универсальным темам, имеющим отношение ко многим детям».

«Шоу «Просто девочка» посвящено попыткам вымышленного персонажа-транссексуала разобраться в окружающем мире, справиться с запугиваниями, сохранить дружбу, что является универсальными темами, с которыми сталкиваются многие дети, причем программа имела позитивный отклик от нашей аудитории.

«CBBC ставит целью показать истинную жизнь нашей аудитории, представляя контент, который отражает проблемы максимально возможного числа британских детей. В этом легко убедиться, если вы посмотрите такие программы как шоу «The Dumping Ground» или потрясающую историю «Я – Лео», заслужившую премию BAFTA».

ВВС упоминает сериал «Я – Лео», еще один продукт CBBC. Это документальный фильм, рассказывающий историю 13-летней девочки, превратившейся в мальчика. Лео (при рождении — Лили) – один из самых маленьких детей в Британии, подвергшихся гормональной терапии.

Короче говоря, ВВС и остальные средства массовой информации полностью привержены идее пропаганды размывания половой идентичности у детей, прежде чем они достигнут половой зрелости.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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