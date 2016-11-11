Изменит ли Америка при президентстве Трампа отношение к России

Дональд Трамп в очередной раз посрамил своих критиков неожиданной победой на президентских выборах в США. Развернутся ли теперь отношения между США и Россией на 180 градусов?

Дональд Трамп совершил величайший переворот в американской политической истории, когда набрал больше 270 голосов выборщиков, необходимых, чтобы стать президентом. Его президентство, которое начинается 20 января 2017 года, сулит интересные перспективы для американо-российских отношений.

Хорошо известны симпатии Трампа к президенту России Владимиру Путину, и отзывы Путина о Трампе также довольно положительные. Но приведут ли эти жесты взаимной доброжелательности к существенному изменению в отношениях двух держав? У Трампа есть определённые возможности, которые любопытно оценить.

Отказ от санкций, которые ввёл Барак Обама в ответ на вмешательство России в украинский кризис в 2014 году, одна из них. По оценкам российских чиновников, только в прошлом году санкции обошлись стране в сумму более 100 миллиардов долларов. Можно с уверенностью сказать, что в нынешнем году эта цифра будет ещё выше, а ведь и без того низкие цены на нефть дополнительно увеличили нагрузку на российский бюджет.

Требование к странам НАТО увеличить военные расходы блока будут вторым вариантом для Трампа. Через несколько часов после победы Трампа генеральный секретарь НАТО призвал его не забывать о давних отношениях между США и Западной Европой в деле поддержания мира. Трамп может обострить эти отношения — в угоду России — если ограничит роль американской армии в регионе.

Оставаться в стороне от сирийского кризиса, в то время как Россия продолжает наносить авиаудары по повстанцам в Сирии, станет ещё одним способом продемонстрировать, что президент Трамп готов вести дела с Россией совершенно по-другому, нежели Обама.

Пока нет никакой возможности узнать, воспользуется ли Трамп какой-либо из этих идей, как только займёт свой кабинет в Белом доме.

Кроме того, в его распоряжении рычаги так называемой мягкой силы, способной изменить отношение России к Америке. Например, он мог бы призвать Конгресс США восстановить финансирование программы, дающей возможность американским учёным заниматься исследованиями по России и повышать уровень владения русским языком. Это финансирование были сокращено три года назад. В том же ключе он может поспособствовать развитию научных, спортивных и культурных обменов между двумя странами.

Инициированная Обамой знаменитая «перезагрузка», кнопку от которой Хиллари Клинтон в качестве Госсекретаря привезла в Москву, оказалась провальной, и это дало критикам Хиллари основание обвинить её в некомпетентности. Трамп вряд ли будет использовать любую возможность, чтобы подчеркнуть свои намерения улучшить отношения Вашингтона с Москвой.

Но основные варианты, которые он выберет, будут определять, насколько он намерен отказаться от планов своего предшественника. Лидеры стран Западной Европы, возможно, будут внимательно следить за этим больше, чем кто-либо другой.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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