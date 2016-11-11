Американо-российские отношения могут в скором времени измениться — что будет с Сирией и Восточной Европой?

Владимир Путин одним из первых среди мировых лидеров поздравил Дональда Трампа с избранием 45-м президентом Соединённых Штатов. Согласно официальному заявлению на портале Кремля, он выразил надежду на то, что они совместными усилиями смогут восстановить отношения между Россией и США и бороться с угрозами глобальной безопасности.

Путин отметил, что конструктивный диалог между Москвой и Вашингтоном на основе принципов равенства, взаимного уважения и признания позиций друг друга в интересах народов обеих стран и мира в целом.

Путин прав, ведь отношения между Россией и США действительно имеют глобальные последствия. Путин стремится к повторению Ялтинской конференции, которая проходила в Крыму после второй мировой войны, где мир был разделён Рузвельтом, Черчиллем и Сталиным на сферы влияния.

Путин был молодым офицером КГБ, когда спустя почти полвека была снесена Берлинская стена, и распался Советский Союз. Для Путина самым болезненным вопросом стала потеря влияния России в мировых делах. Именно это старался восстановить президент России. Он будет добиваться от Трампа выполнения двух обещаний: невмешательства в дела России на «традиционно русских» территориях (бывшие советские республики) и совместного обсуждения глобальных проблем.

В свою очередь, Путину, возможно, придётся уступить влияние в таких странах, как Венесуэла, и отказаться от идеи восстановления военных баз на Кубе и во Вьетнаме. Если Трамп захочет построить стену на границе с Мексикой, Путин не будет возражать. Он предпочитает изоляционизм открытости и честности.

Новый мировой порядок Трампа и Путина, безусловно, беспокоит близких соседей России, включая страны Восточной Европы. В последнее десятилетие в любом конфликте, в том числе в Грузии или на Украине, Кремль поддерживал одну сторону, а Вашингтон — другую.

Если Путин и Трамп придут к соглашению, что соседи России будут вне влияния США, то тогда, например, вероятность успешного демократического восстания в Беларуси равняется нулю. Кремль стремится к этому. Что касается Восточной Европы, победа Трампа означает, что у крайне правых и националистических партий значительно укрепилась уверенность в собственных силах.

Кроме того, имеются возможности для улучшения ситуации на Ближнем Востоке и в Сирии, ведь до сих пор Путин поддерживал Башара аль-Асада в противовес США.

Войну в Сирии невозможно выиграть, и её общественная поддержка как в России, так и в США, постепенно ослабевает. Переговоры между Трампом и Путиным вполне могут привести к налаживанию сотрудничества и выводу войск. Такие совместные инициативы могли бы стать хорошим пиар-ходом для обоих президентов. Трампа будут воспринимать как вполне благоразумного лидера, способного договариваться. Путин в очередной раз отвлечёт внимание от внутренних экономических проблем и чиновничьей коррупции демонстрацией силы на международной арене.

В долгосрочной перспективе маловероятно, что президентство Трампа приведёт к установлению партнёрских отношений между двумя странами и укреплению мира во всем мире. Власть Путина зиждется на скрытности, провокациях и лжи. Трамп по своей сути эгоцентричная, вспыльчивая и непредсказуемая натура. Трудно себе представить, что Путин, находящийся у власти уже 16 лет, готов перед кем-то заискивать. Мир будет с тревогой наблюдать за игрой этих двух самолюбивых личностей.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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