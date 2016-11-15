Уничтожение здравого смысла на Западе

Запад все больше и больше становится похож на лабиринт иррациональности, где антироссийская истерия стала последней каплей. Это не просто «анти-Россия», это антиправда, антирациональность и антисовременность. Это итоговый результат постмодернизма. То, что начиналось как ирония, теперь стало системным безумием.

Все вверх тормашками. Или, может, наоборот, теперь правильной стороной вверх. Может Запад никогда и не был свободным миром.

Итоговый результат таков, что запад всегда выигрывает. Забудьте про правду. Забудьте про факты. И забудьте историю. Все кажется выдумкой. Запад может говорить все что пожелает, потому что все есть интерпретация. Можно противоречить себе тысячу раз а потом просто рассмеяться. Все это возможно, пока есть власть. И здесь ключевое слово — власть.

В итоге наблюдаем ненависть к России. И любовь к аль-Кайеде. Почему? Потому что Россия пытается вернуть мир к рациональности. Она пытается принести в 21 век здравый смысл. И поэтому нерациональный Запад пытается ее за это наказать. Послушайте, что Путин сказал на Мюнхенской конференции в 2007 году.

Однако что же такое однополярный мир? Как бы ни украшали этот термин, он в конечном итоге означает на практике только одно: это один центр власти, один центр силы, один центр принятия решения.

Это мир одного хозяина, одного суверена. И это в конечном итоге губительно не только для всех, кто находится в рамках этой системы, но и для самого суверена, потому что разрушает его изнутри. И это ничего общего не имеет, конечно, с демократией. Потому что демократия – это, как известно, власть большинства, при учете интересов и мнений меньшинства.

Кстати говоря, Россию, нас – постоянно учат демократии. Но те, кто нас учат, сами почему-то учиться не очень хотят.

Считаю, что для современного мира однополярная модель не только неприемлема, но и вообще невозможна. И не только потому, что при единоличном лидерстве в современном – именно в современном мире – не будет хватать ни военно-политических, ни экономических ресурсов. Но что еще важнее – сама модель является неработающей, так как в ее основе нет и не может быть морально-нравственной базы современной цивилизации.

И послушайте что он говорил в Нью-Йорке в 2015-м, когда выступал в Генеральной Ассамблее ООН:

И экспорт революций, теперь уже так называемых демократических, продолжается.

Достаточно посмотреть на ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке, о чем говорил предыдущий выступающий. Конечно, политические, социальные проблемы в этом регионе назревали давно, и люди там, конечно, хотели перемен. Ну а что получилось на деле? Агрессивное внешнее вмешательство привело к тому, что вместо реформ государственные институты, да и сам уклад жизни были просто бесцеремонно разрушены. Вместо торжества демократии и прогресса – насилие, нищета, социальная катастрофа, а права человека, включая и право на жизнь, ни во что не ставятся. Так и хочется спросить тех, кто создал такую ситуацию: вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?

Слышите призывы к здравому смыслу? Слышите требование «моральных основ» для универсальных ценностей — международного права? Слышите отстаивание национального суверенитета и Устава ООН? Запад не слышит. В двух эти речах Запад слышит только угрозу своей власти.

Ответом Запада на рационализм России был и остается нерационализм. Безумие в СМИ, «президентская» паранойя, «исламский» маразм — вот ответ Запада на правду. И правда не является секретом. Но Запад только пожимает плечами и смеется в ответ. Правда кроется в западном империализме: однополярный мир, полный спектр доминирования, неоконсервативная лживость, гибридные войны, санкции, спекуляции, силы спецназначения, ЦРУ, фундаментализм и американская исключительность. Короче говоря: Путин попал в точку.

И Запад бьет в ответ. Почему? Потому что он не может защитить себя рационально. Нет никакой хорошей причины для нахождения на Западе всех богатств, которые у него находятся. Поэтому может быть только плохая причина: имперская власть.

В соответствии с Ницше, значение имеет только власть. И кто бы ей ни владел, ему не нужно ни обоснование ни причины. Правдой была ложь. А мораль была лишь для слабых. Однако если этот интеллектуальный климат появился и окреп только в конце 1970-х, (вспомним Рейгана и Тэтчер), он, конечно, маячил за сценой в самых темных углах западного империализма. Например, ведущий американский стратег (и «эксперт» по России) Джордж Кеннан после Второй мировой откровенно изложил в своей записке PPS23 от 1948 года:

«У нас около 50% мирового богатства, но только примерно 6,3% его населения. Нашей реальной задачей в предстоящий период будет продумать такой формат отношений, который позволит нам сохранить эту непропорциональность. Чтобы сделать это, надо будет отказаться от какой бы то ни было сентиментальности… Мы должны прекратить говорить о таких размытых и нереальных целях как права человека, рост уровня жизни и демократизация. Не за горами тот день, когда нам надо будет работать с прямыми концепциями власти. Чем меньше мы будем отягощены идеалистическими лозунгами, тем лучше».

Сам Ницше не мог бы сказать лучше. Вопрос, однако, такой: изменился ли подход западной элиты к миру с момента написания Кеннаном этой записки? Нет — он стал лишь более прямолинейным. И сегодняшняя Россия — против этих ницшеанских взглядов. Но неужели мы не наблюдали этого раньше? Неужели другой последователь идей Ницше не нападал на Россию? Не вторгались ли силы нерациональности в Россию тогда? И не победила ли она их к нашему общему благу? Мы все еще должны России.

Так что давайте поддержим её сегодня, похоронив идеи Ницше. И реанимировав универсальные идеи и все идеалы, которые на них выстроены. Дадим современному светскому миру еще один шанс. Не только в Сирии, но и на Западе тоже.

Айден О’Брайен

Источник перевод для MixedNews — molten (Голосов нет)

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