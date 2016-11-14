Трамп обозначил, что положит конец поддержке сирийских мятежников

Дональд Трамп заявляет, что Соединенные Штаты прекратят поддерживать сирийские антиправительственные повстанческие группировки, несмотря на их мольбы о помощи. Избранный президент, похоже, подтверждает свои прежние высказывание, согласно которым наилучшим путем урегулирования сирийского конфликта является альянс с сирийскими и российскими властями, направленный на разгром группировки ДАИШ.

Избранный президент Дональд Трамп подтвердил свою позицию, высказанную в ходе предвыборной кампании, что помощь сирийскому правительству в войне против террористической группировки ДАИШ должна быть главной задачей США в Сирии, несмотря на призывы лидеров повстанцев о продолжении помощи в борьбе против президента Башара аль-Асада.

«У меня было мнение, в корне отличающееся от мнения многих людей по Сирии. Мой подход сводится к тому, что поскольку мы воюем в Сирии, а Сирия воюет против Даиш, мы должны избавиться от ДАИШ», заявил он в обширном интервью Wall Street Journal в пятницу.

Дональд Трамп заявил, что хотя ему «совершенно не нравится Башар Асад», укрепление его режима – лучший способ остановить распространение экстремизма, который расцвел в обстановке хаоса гражданской войны, и теперь угрожает Соединенным Штатам».

Кроме того, он высказался в пользу восстановления связей с Россией, которая является давним союзником Сирии и оказывает ей военную поддержку в этом конфликте. «Россия в настоящее время полностью заодно с Сирией, а еще есть Иран, который (благодаря нам) набирает силу, и также выступает на стороне Сирии… А мы поддерживаем повстанцев, воюющих против режима, и не имеем при этом ни малейшего представления о том, кто эти люди», заявил Трамп Wall Street Journal, имея в виду наличие в рядах повстанцев радикальных суннитских исламистских элементов. Если мы атакуем Асада, «дело закончится войной с Россией», добавил он.

Неожиданная победа Трампа на президентских выборах на этой неделе получила позитивную реакцию в Москве и Тегеране, а также в Дамаске, где помощники президента Башара аль-Асада в своих интервью во вторник выразили осторожный оптимизм. «Президент Сирии «готов» сотрудничать с господином Трампом», заявили они.

На сегодняшний день США негласно оказывают как техническую так и финансовую поддержку повстанцам в Сирии, наряду с Турцией и союзными странами Персидского залива, такими как Саудовская Аравия и Катар. Давняя позиция Соединенных Штатов состоит в том, что Башар аль-Асад должен быть отстранен от власти, а длящийся уже шестой год сложный и многосторонний конфликт должен быть завершен всеобщими демократическими выборами.

Военная стратегия президента Асада, включая удары с воздуха по объектам гражданской инфраструктуры, применение тактики осады и, по некоторым данным, химического оружия, по мнению некоторых аналитиков и наблюдателей, привела с 2011 года к гораздо большему количеству жертв среди гражданского населения, чем действия повстанческих группировок или боевиков ДАИШ.

Кандидат от демократов Хиллари Клинтон предлагала создать «бесполетную зону» над Сирией, в надежде остановить удары с воздуха, которые повернули ход военного конфликта в пользу Асада, с тех пор, как Россия в сентябре 2015 года начала оказывать прямую военную поддержку сирийскому правительству.

После победы Дональда Трампа на выборах, главная сирийская оппозиционная группировка Сирийская национальная коалиция (SNC) попыталась через его помощников передать Трампу просьбу о защите гражданского населения. Президент коалиции Анас Аль-Абдах отправил избранному президенту свои поздравления и выразил надежду на «всеобъемлющий новый подход» по Сирии.

Соединенные Штаты должны «установить мир в нашем регионе и найти справедливые и быстрые решения против угрозы терроризма… особенно государственного терроризма, практикуемого сирийским режимом против собственного народа», заявил в среду Рияд Хиджаб, глава оппозиционного Высшего совета по переговорам.

Представители других повстанческих сил в Сирии не были столь оптимистичны, предсказывая усиление кровопролития независимо от того, какую политику в конечном счете будет проводить Трамп в этой войне, которая на сегодняшний день уже унесла жизнь более 400 тысяч человек, и заставила покинуть свои дома более половины населения Сирии.

«Я предполагаю, что большинство сирийцев сегодня реагируют подобным образом, пытаясь за шутками спрятать свое разочарование», заявил медиа-активист, представляющий повстанческие силы в осажденном восточном Алеппо Виссам Зарка. «Мы живем в надежде… но единственная светлая сторона во всем этом – мы больше не будем верить в фальшивые обещания», добавил он, имея в виду неспособность международного сообщества остановить российские удары с воздуха по району, где в ловушке оказались 250 тысяч гражданских лиц. «С президентом США Обамой у нас было более чем достаточно ложных обещаний и фальшивых «красных линий».

Глава военного совета повстанческой группировки «Бригада «Лива аль-Хак», высказался не менее пренебрежительно. «Американцы никогда не были честными с нами», сказал он в своем интервью из Хамы. «Они бросили нас в трудном положении… все торгуют нашей кровью и страданиями».

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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