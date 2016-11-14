Как Трамп может откатить санкции против России

Менее чем за две недели до потрясшей многих победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, президент России Владимир Путин систематизировал подробный перечень претензий к Вашингтону, подписав указ о приостановлении участия Москвы в двустороннем договоре о сокращении запасов оружейного плутония.

Требования Путина, изложенные в подписанном законе, включая отказ от санкций против России и сокращение американского военного присутствия в Восточной Европе, кажутся излишне идеалистичными, по крайней мере, с точки зрения администрации от демократов.

Однако знаменуя собой отступление от подхода, принятого уходящим президентом Обамой, республиканец Трамп во время своей кампании сказал, что желает улучшения связей с Москвой и больше сотрудничества по таким вопросам как контртерроризм. Сейчас, после победы над своей соперницей Хиллари Клинтон, представители российской власти уже высказали оптимизм в том смысле, что выбранный президент это тот, с кем можно вести дела.

Трамп во время своей кампании позиционировал себя как мастер переговоров и сделок, и сказал, что планирует найти с Москвой способ заключить такую сделку, которая была бы «великой для Америки и хорошей для России». Конкретно то, чем он будет готов торговать с Путиным, остается неясным, но он должен унаследовать некоторые карты от Обамы. Вот некоторый взгляд на то, как Трамп может откатить некоторые из политических инициатив, введенных при его предшественнике.

После присоединения Крыма к России и поддержке сепаратистов на Востоке Украины, Обама ввел против представителей российской власти, бизнеса и экономических секторов страны каскад санкций, которые помогли подтолкнуть российскую экономику к рецессии.

Трамп уже заявил, что рассмотрит возможность признания претензий России на суверенитет над Крымом и отмену санкций. И поскольку эти санкции были введены одним росчерком пера Обамы, и не требовали никаких действий от Конгресса, то точно так же легко они могут быть отменены Трампом единолично. В самый первый день в офисе он может выпустить собственный исполнительный указ, отменяющий указы Обамы и таким образом отменит все связанные с Украиной санкции против России.

Учитывая обещания Трампа заключить «великую сделку» для США и Путина, также маловероятно, что он снимет с России санкции, не выторговав у Москвы чего-нибудь взамен.

У Трампа будет около шести недель чтобы принять критические решения по связанным с Украиной санкциям после того, как он займет офис. Исполнительный указ 13660, который служил основанием для режима санкций, истекает в первой неделе марта.

Эксперты по вопросам американской санкционной политике говорят, что если Трамп отменит указ или даст ему истечь, это вызовет эффект домино, разваливающий ряд других, базирующихся на этом указе исполнительных распоряжений.

Бывший старший советник по санкциям в министерстве финансов США Питер Кучик говорит, что было бы «весьма маловероятно», чтобы Трамп просто позволил бы лежащему в основе других распоряжений акту истечь в начале марта, поскольку это оставит неопределенность относительно политики его администрации.

«Новый исполнительный указ, это то, как обычно делаются изменения в санкциях», говорит Кучик, добавив, что это позволит Трампу прояснить позицию своей администрации. В любом случае, говорит он, Трампу «придется принять решение».

Если он снимет санкции с России, это может подтолкнуть ЕС и других союзников США серьёзно пересмотреть свои карательные меры против Москвы.

В более широком смысле, путинский «плутониевый» закон требует, чтобы Вашингтон «отказался от своей недружественной политики» в отношении России. В качестве первого жеста в этом направлении Трамп может сделать предложение возродить Двустороннюю президентскую комиссию между США и Россией, бывшую центральной частью «перезагрузочной» политики Обамы. После присоединения к России Крыма администрация Обамы заморозила комиссию, которая остается в таком состоянии на фоне продолжающегося противостояния вокруг Украины.

Источник перевод для MixedNews — molten (1 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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