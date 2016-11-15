Президент немецкого фонда Генриха Бёлля: Россия стала штаб-квартирой анти-либералов

Отрывок беседы редактора EurActiv.cz Яна Виташека с президентом фонда Генриха Бёлля Ральфом Фуксом.

ЕС стоит перед рядом проблем. Чтобы добиться более последовательной интеграции государств-членов, она должна сосредоточиться прежде всего на внешних или внутренних угрозах?

Нельзя разделить внутренние и внешние угрозы, перед которыми мы сейчас стоим. Идет активное взаимодействие между антилиберальными движениями и политическими партиями внутри ЕС и авторитарными вызовами извне, особенно от России. Сегодня Россия стала международной антилиберальной штаб-квартирой. До недавнего времени мы не знали о расширенной сети вляиния, которую Кремль создал через бизнес-альянсы, медиа-каналы, аналитические центры и фонды. В то же время, Россия стала влиятельным игроком в европейской политике.

Например, российская пропаганда представляется более актуальной для Центральной и Восточной Европы.

Но она также очень активна и в западных странах. Посмотрите на Францию и тесные связи с французским Национальным фронтом, или на Германию, где российская пропаганда и русские деньги играют значительную роль в формировании общественного мнения. Наш бывший канцлер Герхард Шредер сейчас на зарплате у Газпрома, продвигает проект газопровода Nord Stream II и служит в качестве политического лоббиста Кремля. Руководство России очень сильно ориентировано на Германию, потому что рассматривают ее в качестве потенциально колеблющегося государства. Их стратегической целью является отколоть Германию от Трансатлантического альянса и создать ось Москва-Берлин.

Источник перевод для MixedNews — molten (Голосов нет)

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