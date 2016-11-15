Звёздный час Путина

Можно называть это удачей или великой стратегией, но очевидно, что в эти дни президент России Владимир Путин переживает свой звёздный час в международной политике: благодаря особенностям западной демократии и политической системы, Путин сумел быстро нарастить своё влияние в ряде стран, включая Соединённые Штаты, восстановить могущество на своих границах и посеять раздор в стане противника.

Соединённые Штаты Америки: Избранный президент Дональд Трамп был единственным кандидатом, который поставил под сомнение обязательства США перед НАТО и дал высокую оценку Путину, предложив заключить «сделку» с Россией. По его словам, США и Россия могли бы сотрудничать, чтобы «покончить с ИГИЛ». Появление Трампа, бизнесмена и автора книги «Искусство сделки», может быть признаком смены парадигмы для США, в которой основывающаяся на принципах и ценностях внешняя политика заменяется более прагматичной, в которой главным является сделка ради обеспечения собственных интересов.

Великобритания и Европейский союз: На Западе было мало событий столь важных для продвижения российских интересов, как Брексит. Как отмечает Foreign Policy, «поддержка Россией антимигрантских партий, возможно, способствовала прохождению решения о Брексите с минимальным перевесом». Разделение Европы означает не только ослабление единого фронта против России, но и то, что теперь, без поддержки англосаксов, европейцы, вероятно, в меньшей степени будут следовать в фарватере США.

Инсайдерские любимцы Путина: Какой западный политик хвалил Путина даже больше, чем Трамп? Лидер Партии независимости Великобритании Найджел Фарадж, являющийся главным архитектором Брексита, называл Путина «мировым лидером», который «вёл себя в большей степени как государственный деятель», нежели президент США Барак Обама. Путина активно поддерживают и дают ему высокую оценку другие политические деятели в некоторых странах ЕС — от Марин Ле Пен на западе до Габора Воны на востоке.

Даже в самом центре Европы, в Германии, сторонники ультраправой ПЕГИДА часто несут российские флаги на митингах, в то время как партия «Альтернатива для Германии» (AдГ) обдумывает создание союза с молодёжным движением партии Путина «Единая Россия».

В Молдове был избран испытывающий ностальгию по советскому прошлому Игорь Додон, который пообещал восстановить тесные связи с Москвой. В Болгарии премьер-министр Бойко Борисов ушёл в отставку после поражения своего кандидата на президентских выборах, уступившей пророссийски настроенному генералу, поддерживаемому социалистической оппозицией. Являющийся евроскептиком Румен Радев высказался за отмену антироссийских санкций.

А где же в этом раскладе Турция? Подумайте сами.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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