Переживающая экономический спад Россия надеется на улучшение ситуации к концу 2016 года

Экономика России по-прежнему топчется на месте после двухлетнего кризиса, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные, но при этом Москва надеется на улучшение экономической ситуации к концу 2016 года, хотя более долгосрочные перспективы остаются мрачными.

В Федеральной службе государственной статистики Росстате заявили, что в третьем квартале экономика сократилась на 0,4 процента в годовом исчислении, что согласуется с оценкой Министерства экономики.

Хотя эта цифра сама по себе не может служить утешением, но она меньше 1,2 и 0,6 процентов сокращений в первом и втором кварталах соответственно, что даёт основание предполагать, что экономика несколько стабилизировалась за лето.

Самый длинный за время 16-летнего правления Владимира Путина кризис, разразившийся в конце 2014 года в результате обвала цен на нефть и введения западных санкций из-за событий на Украине, по-видимому, постепенно смягчается.

Экономический спад сопровождался резким скачком цен и ударил по покупательной способности россиян, особенно среди самых бедных слоёв населения.

Министерство экономики прогнозирует сокращение экономики на 0,6 процента за весь 2016 год — составившее 3,7 процента в 2015 году — и рост около одного процента в 2017 году.

В Центральном банке сообщили в понедельник, что зафиксировали едва заметный рост примерно на 0,1 процента в третьем квартале, что может означать окончание рецессии, но подчеркнули, что это находится в пределах статистической погрешности. Эксперты надеются на рост от 0,2 до 0,3 процента в четвёртом квартале.

Более пессимистично настроенные эксперты Capital Economics сказали, что цифры Росстата, как представляется, «соответствуют нашим оценкам, с неглубоким падением ВВП в квартальном выражении».

Они предсказали «возвращение к положительному (хотя и вялому) росту в начале следующего года».

Роль санкций

Целые секторы российской экономики — банковский, нефтяной и оборонный — всё ещё находятся под санкциями Запада, что затрудняет их финансирование.

Возможность ослабления санкций по-прежнему представляется весьма неопределенной, несмотря на то, что новые лидеры на Западе, кажется, готовы в большей мере учитывать позицию Москвы, как например, Дональд Трамп в Соединённых Штатах.

В понедельник вечером состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом, в котором оба лидера поддержали «нормализацию» отношений между странами.

В любом случае российская власть понимает, что без реформ, направленных на либерализацию и диверсификацию экономики, страна не сможет добиться высоких темпов роста, без которых невозможно нести большие военные расходы, в частности, на проведение операции в Сирии или противостояние военному наращиванию НАТО.

На прошлой неделе представители Всемирного банка сообщили, что текущее движение России к восстановлению «вряд ли переломит ситуацию в плане построения более диверсифицированной экономики».

Они призвали Москву повышать привлекательность для инвесторов «за счёт снижения политической неопределённости», а также приступить к решению демографических проблем в стране.

В частности, была отмечена срочная необходимость повышения пенсионного возраста — установленных ещё в 1932 году 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин — поддержанного Министерством экономики.

Но проведение важных реформ вряд ли возможно до следующих президентских выборов в 2018 году.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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