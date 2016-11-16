Израиль: у России долгосрочные планы на Ближнем Востоке

Точка зрения Версия для печати

По словам высокопоставленного израильского чиновника, посетившего Москву на прошлой неделе для проведения переговоров на высоком уровне, Израиль обеспокоен углублением разрыва между своими собственными интересами и целями России на Ближнем Востоке.

Russian President Vladimir Putin delivers a speech during an international conference dedicated to the 175th anniversary of Sberbank in Moscow, Russia, November 10, 2016. REUTERS/Sergei Karpukhin

Председатель комитета по иностранным делам и обороне Израиля и бывший глава службы безопасности «Шабак» Ави Дихтер сказал, что взгляды России по Ирану, ливанской милиции Хезболла и будущему Башара аль-Асада коренным образом расходятся с позицией Израиля, что является источником возможных конфликтов.

Хотя, как он отметил, Москва ценит хорошие отношения с Израилем, но будет твёрдо отстаивать свои интересы в любой стране на Ближнем Востоке, включая Израиль.

«Углубление разрыва между нами вызывает тревогу», — сказал Дихтер, подводя итоги встречи с представителями верхней и нижней палат российского парламента, заместителем министра обороны и заместителем главы национальной безопасности.

«Россия мыслит и действует как сверхдержава и потому часто игнорирует израильские интересы, когда они не совпадает с её собственными», — сказал он.

Чиновники в Москве не откликнулись на просьбу прокомментировать отношения России с Израилем.

По мере того, как Россия всё глубже вовлекается в сирийский конфликт, поддерживая  Асада в борьбе с суннитскими боевиками, Израиль стремится сохранить контакты с Москвой, чтобы избежать риска случайных столкновений.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху уже три раза встречался с Владимиром Путиным в этом году, и они часто общаются по телефону.

Основное беспокойство у Израиля вызывает необходимость защиты своих границ от возможного нападения боевиков Хезболлы, обладающих большим ракетным арсеналом, с которыми израильтяне уже воевали в 2006 году.

За последние два года израильская артиллерия и авиация нанесли несколько ударов по конвоям с оружием на юге Сирии, предназначенным, как заявил Израиль, для Хезболлы.

Но теперь свобода действий Израиля в регионе оказалась сильно ограничена из-за присутствия российских самолётов и передовых систем ПВО, которые Москва развернула в Сирии.

При президенте Бараке Обаме Соединённые Штаты стали уходить с Ближнего Востока, позволив России укрепить свои позиции. Остаётся неясным, как изменится политика при Дональде Трампе, но вновь избранный президент США уже заявил, что будет в большей степени согласовывать свою политику по Сирии с Россией.

Дихтер сказал, что Москва испытывает «чувство презрения» по отношению к европейским странам, которые отказались от участия в сирийском конфликте, и для России Ближний Восток это важный регион, где у неё не просто временные интересы, а планы на долгосрочную перспективу.

«Они вернулись на Ближний Восток с мощным военным потенциалом в воздухе и на море не для того, чтобы просто «покрасоваться», а затем уйти, — заключил Дихтер. — Новый сосед пришёл сюда не снять квартиру, он пришел сюда, чтобы построить виллу».


Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский

1 балл2 балл3 балла4 балла5 балла (Голосов нет)
Loading...Loading...

Понравилась статья?
Поделись с друзьями!

Нравится
x

Приглашаем к сотрудничеству всех, кто хочет попробовать свои силы в переводе. Пишите.
Система Orphus: Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus



Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *