Израиль: у России долгосрочные планы на Ближнем Востоке

По словам высокопоставленного израильского чиновника, посетившего Москву на прошлой неделе для проведения переговоров на высоком уровне, Израиль обеспокоен углублением разрыва между своими собственными интересами и целями России на Ближнем Востоке.

Председатель комитета по иностранным делам и обороне Израиля и бывший глава службы безопасности «Шабак» Ави Дихтер сказал, что взгляды России по Ирану, ливанской милиции Хезболла и будущему Башара аль-Асада коренным образом расходятся с позицией Израиля, что является источником возможных конфликтов.

Хотя, как он отметил, Москва ценит хорошие отношения с Израилем, но будет твёрдо отстаивать свои интересы в любой стране на Ближнем Востоке, включая Израиль.

«Углубление разрыва между нами вызывает тревогу», — сказал Дихтер, подводя итоги встречи с представителями верхней и нижней палат российского парламента, заместителем министра обороны и заместителем главы национальной безопасности.

«Россия мыслит и действует как сверхдержава и потому часто игнорирует израильские интересы, когда они не совпадает с её собственными», — сказал он.

Чиновники в Москве не откликнулись на просьбу прокомментировать отношения России с Израилем.

По мере того, как Россия всё глубже вовлекается в сирийский конфликт, поддерживая Асада в борьбе с суннитскими боевиками, Израиль стремится сохранить контакты с Москвой, чтобы избежать риска случайных столкновений.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху уже три раза встречался с Владимиром Путиным в этом году, и они часто общаются по телефону.

Основное беспокойство у Израиля вызывает необходимость защиты своих границ от возможного нападения боевиков Хезболлы, обладающих большим ракетным арсеналом, с которыми израильтяне уже воевали в 2006 году.

За последние два года израильская артиллерия и авиация нанесли несколько ударов по конвоям с оружием на юге Сирии, предназначенным, как заявил Израиль, для Хезболлы.

Но теперь свобода действий Израиля в регионе оказалась сильно ограничена из-за присутствия российских самолётов и передовых систем ПВО, которые Москва развернула в Сирии.

При президенте Бараке Обаме Соединённые Штаты стали уходить с Ближнего Востока, позволив России укрепить свои позиции. Остаётся неясным, как изменится политика при Дональде Трампе, но вновь избранный президент США уже заявил, что будет в большей степени согласовывать свою политику по Сирии с Россией.

Дихтер сказал, что Москва испытывает «чувство презрения» по отношению к европейским странам, которые отказались от участия в сирийском конфликте, и для России Ближний Восток это важный регион, где у неё не просто временные интересы, а планы на долгосрочную перспективу.

«Они вернулись на Ближний Восток с мощным военным потенциалом в воздухе и на море не для того, чтобы просто «покрасоваться», а затем уйти, — заключил Дихтер. — Новый сосед пришёл сюда не снять квартиру, он пришел сюда, чтобы построить виллу».

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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