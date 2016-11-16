Кандидат на должность госсекретаря в администрации Трампа: Россия уступит перед угрозой применения военной силы

Соединённые Штаты должны вести диалог с Россией с позиции угрозы применения военной силы, чтобы сдерживать растущую мощь Кремля на международной арене, заявил главный кандидат на пост Госсекретаря в администрации Дональда Трампа.

Бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани, который, как полагают, имеет больше всего шансов возглавить Государственный департамент при Трампе, сделал несколько заявлений для СМИ.

«Россия считает, что может соперничать с нами в военной сфере, но на самом деле это не так», — сказал Джулиани в комментариях, о которых сообщил Fox News.

«При Обаме наше нежелание угрожать применением военной силы способствовало усилению мощи России», — добавил он.

Заявления Джулиани расходятся с мнением вновь избранного президента, который критиковал Барака Обаму за ухудшение отношений с Россией и обещал в ходе предвыборной кампании заключить «выгодную сделку» с Кремлём.

Трамп сказал, что стремится к установлению «прочных и долговременных отношений с Россией» после первого телефонного разговора с Владимиром Путиным в понедельник вечером.

В заявлении Кремля, сделанном после телефонного звонка, говорится, что Путин отметил «готовность Трампа выстраивать партнёрский диалог на принципах равенства, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга».

72-летний Джулиани, как полагают, является одним из двух претендентов на высший внешнеполитический пост в администрации Трампа.

Его соперником является сторонник жёсткого курса, бывший посол США в Организации Объединенных Наций, Джон Болтон, который был ключевым сторонником вторжения в Ирак в 2003 году и также призывал в прошлом году бомбить Иран.

Выступая в Вашингтоне, Джулиани сказал, что приоритетом внешней политики Трампа будет борьба с ИГИЛ.

Российско-американские отношения значительно ухудшились после присоединения Россией Крыма, её участия в войне на востоке Украины, а также из-за расхождения во взглядах по поводу гражданской войны в Сирии.

Президент Обама приказал американским военным усилить боевую мощь восточноевропейских союзников по НАТО в ответ на действия России, но отказался отправить оружие на Украину и решил не использовать военную силу против являющегося союзником Кремля Башара Асада в Сирии.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

(Голосов нет) Loading... Loading...

Понравилась статья?

Поделись с друзьями! Нравится x