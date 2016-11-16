Трамп, Путин и отсутствие реформ подтолкнут Украину в сторону России

На Украине, оказавшейся на линии разлома между Россией и западным влиянием, перспектива потерять защиту дяди Сэма при новом президенте США воспринимается достаточно печально. Реальным исходом может стать возврат «Дяди Джо».

Вице-президент США Джо Байден вместе с американскими дипломатами и европейскими политиками старался убедить правительство в Киеве неуклонно проводить экономические реформы и бороться с коррупцией в рамках пакета мер финансовой помощи МВФ. Программа МВФ является основополагающим условием для всей иностранной помощи, от которой зависит Украина.

С избранием Дональда Трампа, который официально вступит в должность в январе, американская поддержка, похоже, будет ослабевать. Несмотря на то, что не ясно, будет ли он реализовывать сделанные в ходе избирательной кампании предложения признать присоединение Крыма или снять санкции, усилия Америки интегрировать Украину и её экономику в западную систему будут неизбежно вредить сближению США и России. В понедельник Трамп признал в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным необходимость нормализации отношений и сотрудничества в борьбе с терроризмом.

Лучшее, что может сейчас сделать Украина, это «провести реформы и стать самостоятельной», сказал в интервью экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, потерпевший поражение в войне с Россией, которую развязал в 2008 году. В пятницу он объявил о создании нового политического движения на своей новой родине, призывая смести «коррумпированную элиту», которая управляет Украиной с момента обретения независимости в 1991 году.

Шок от победы Трампа для украинского правительства, поставившего не на ту лошадь, стал очевиден на прошлой неделе. Чиновники, в том числе министр внутренних дел, стали поспешно убирать с Facebook свои сообщения с критикой Трампа.

Один высокопоставленный украинский чиновник, который попросил не называть его имени из-за деликатности вопроса, сказал, что украинские власти сейчас делает ставку на поддержку среди республиканцев в Конгрессе, чтобы повлиять на Трампа в интересах Украины.

Но это, скорее, стремление выдать желаемое за действительное, сказал президент нью-йоркской консалтинговой компании Eurasia Group Ян Бреммер. Спустя два с половиной года после того, как Россия начала тайную военную операцию с целью поддержать сепаратистов на Донбассе, интересы Украины, скорее всего, будут принесены в жертву, так как приоритетом новой администрации в Вашингтоне является сотрудничество с Москвой.

«Я думаю, весьма вероятно, что США при Трампе постараются поскорее восстановить отношения с Россией, в частности, по Сирии, — сказал Бреммер. — Тем самым Украину бросают на амбразуру».

Избрание пророссийских лидеров на прошедших в воскресенье выборах в Молдове и Болгарии усилило ощущение, что геополитическая ситуация меняется в пользу России, оставляя Украину за бортом.

Бывший министр экономики Украины Айварас Абромавичус, ушедший в отставку в начале этого года, сказал, что часто использовал Посольство США в качестве рупора. Представляя свои указы на утверждение американским чиновникам перед рассылкой их украинской бюрократии, он пытался отбиться от настойчивых требований скорректировать их, предупреждая, что это всё уже одобрено «нашими партнёрами», сказал он.

Без участия США такое больше не возможно. Теперь те же чиновники должны будут взять на себя ответственность за проведение непопулярных реформ МВФ в то время, когда начинается подготовка к намеченным на 2019 год выборам.

«Учитывая послужной список некоторых людей во власти, трудно поверить, что они так легко изменят своё мышление», — сказал Абромавичус.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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