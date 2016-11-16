Wells Fargo: российские экономические показатели предполагают, что будущий рост не за горами

Аналитики Wells Fargo, отмечают, что реальный ВВП в России в третьем квартале упал по сравнению с тем же периодом прошлого года, однако темпы сокращения были не такими глубокими, как ожидали большинство экспертов. В следующие кварталы они ожидают, что ВВП снова станет положительным.

Ключевые цитаты:

«Экономические данные, опубликованные сегодня утром показывают, что ВВП России в 3 квартале сократился на 0,4 процента по сравнению с прошлым годом. Тем не менее, цифры оказались менее негативны, чем ожидали аналитики, и предоставили дальнейшие доказательства того, что российская экономика достигла дна в своей глубокой рецессии, начавшейся два года назад».

«По мере того, как инфляционные давления продолжают спадать, реальные зарплаты должны будут укрепиться дальше. Реальные зарплаты, которые только недавно вышли из отрицательных темпов роста по сравнению с прошлым годом, начинают проявлять признаки стабильности. Поскольку инфляция снизилась, с ней снизились и процентные ставки, что в свою очередь должно поддержать инвестиционные затраты и общий рост при прочих равных».

«Валютные проблемы создают риски, которые могут помешать реальному экономическому росту России. Например, хотя российский рубль показал признаки стабильности за последние несколько кварталов, валюта переживает некоторую слабость, в первую очередь из-за продолжающегося укрепления доллара. Дальнейшая слабость рубля может привести к возобновлению инфляционного давления, что скажется на приросте реальной заработной платы. Если инфляционное давление вернется в результате ослабления рубля, центробанк может скорректировать свою политику роста ставок — что явно является обнадеживающим сценарием для бизнес-инвестиций».

«Мы ожидаем восстановления российской экономики в ближайшие кварталы. Вместе с этим, темпы роста в 1-2 процента, которые мы прогнозируем на 2017-й, далеки от 7-8-процентных темпов, которыми были характерны средние годы последнего десятилетия. Учитывая низкие сегодняшние цены на энергоносители, трудно представить возврат к таким высоким темпам роста».

Источник перевод для MixedNews — molten (Голосов нет)

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