Трамп и Путин начали работу над американо-российской перезагрузкой

В понедельник Владимир Путин сделал давно ожидаемый звонок выбранному президенту США Дональду Трампу.

Подразумевается, что пресс-секретарь президента Путина и один из его ближайших помощников Дмитрий Песков, побывав на прошлой неделе в Нью-Йорке, якобы чтобы принять участие в шахматном мероприятии, на самом деле главным образом готовил почву для этого телефонного разговора.

Предмет таких американо-российских бесед обычно обсуждается заранее. Из имеющихся деталей можно заключить, что это был обстоятельный разговор, посвященный возрождению российско-американских отношений и, самое главное, включавший «вопросы, касающиеся решения сирийского кризиса».

Поэтому, пока складывается так, что Путин и Трамп начали обсуждать Сирию в первой их беседе между собой как глав государств, едва минуло 6 дней после того, как последний был избран президентом, еще до того, как его кабинет был сформирован, и за два месяца до начала его президентства.

Очевидно, что Сирия находится в центре внимания в мыслях Трампа, как и понимание необходимости взаимодействовать с Россией. Опять же, Трамп коснулся Сирии во время интервью Wall Street Journal (где дал понять, что США следует отказаться от поддержки мятежников).

Как и следовало ожидать, Путин сказал Тампу, что Москва готова «развивать партнерский диалог» с США на основе принципов «равенства, взаимного доверия и невмешательства во внутренние дела друг друга», в общем, о принципиальных отношениях, которые могли бы стать ядром американо-российской перезагрузки.

С точки зрения Кремля, озвученное Путиным стало минималистической целью. Путин не говорил о каких-либо балансах интересов или целесообразности двух стран выказывать чувствительность к интересам друг друга, хотя они и обсудили борьбу против «общего врага» — международного терроризма и экстремизма.

На фоне состоявшегося в понедельник разговора, один курс внешней политики начал приобретать прозрачность. Как Трамп так и Путин «выразили поддержку активным совместным усилиям по нормализации отношений и продолжению конструктивного сотрудничества по максимально широкому кругу вопросов».

Они подчеркнули важность создания надежной основы для двусторонних отношений путем развития торгово-экономической составляющей, что в свою очередь «поможет стимулировать возвращение к прагматичному, взаимовыгодному сотрудничеству».

Как было объявлено, Трамп и Путин обсудили «стратегические экономические вопросы». Вопросы энергетики? Западные санкции против России? В скором будущем мы узнаем. Что-то похоже тут назревает.

Во всяком случае, это потрясающий шаг вперед. Потому что, как можно развивать «торговые и экономические компоненты», пока продолжаются санкции, или когда назревает новая холодная война?

Тем не менее, в выборочном отчете Кремля опущено упоминание Украины. Однако Путин и Трамп отметили, что на уровне отношений, они «должны поощрять возврат к прагматичному, взаимовыгодному сотрудничеству в интересах как обеих стран, так и глобальной стабильности и безопасности».

Кстати, в понедельник Трамп также говорил с президентом Китая Си Цзиньпинем. Информационное агентство Синьхуа сообщило, что Трамп осыпал Китай комплиментами, говоря, что это «великая и важная страна с выдающимися перспективами развития». Трамп добавил, что китайско-американские отношения «получат еще большее развитие» при его президентстве. Трамп и Цзиньпинь договорились встретиться «в ближайшее время».

Интересно, что Путин и Трамп также согласились не только поддерживать связь по телефону, но и начать планировать личную встречу. Такая встреча состоится до или после инаугурации Трампа в январе?

Можно предположить, что это могут быть первые признаки нового рода отношений между двумя крупными державами. Трамп может стремиться создать глобальное лидерство США-Россия-Китай, чтобы продолжить глобальное лидерство США, пока сама Америка занимается ремонтом и реконструкцией своей экономики и общества. Такой подход согласуется с подходом Трампа «Сначала Америка».

Однако такая чрезмерно активная дипломатия новоизбранного президента, какую он выказал в понедельник, может не понравиться американскому внешнеполитическому и силовому истеблишменту.

Некоторые раздражение возможно даже вырвалось наружу, когда администрация Обамы выбрала понедельник, чтобы объявить о новых санкциях против России — против шести российских парламентариев, представляющих в Думе Крым и Севастополь.

Во всяком случае Москва тоже в понедельник попрощалась с администрацией Обамы. В ответ на сообщения о совете главы Пантагона Эштона Картера Трампу не сотрудничать с Россией по вопросу Сирии, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва не больше США (читай, администрации Обамы) заинтересована в таком сотрудничестве и будет продолжать действовать на этой основе.

В этой связи, дела в отношениях России и США достигли надира, и с этого момента могут становиться только лучше.

Вместе с тем, подлинная российско-американская перезагрузка зависит от баланса взаимных интересов на ряде фронтов, где прогресс будет медленным, и его придется заработать тяжким трудом. Это Евразийский театр, который создает огромные проблемы.

Такие вопросы как расширение НАТО, Крым, американская ПРО, прямое развертывание войск НАТО на границах России, «цветные революции» — все это сложные вопросы. Возможно опыт совместной работы по Сирии — и ослабление западных санкций против России, что скорее всего произойдет в какой-то момент в 2017 году, окажут положительный эффект на общий климат взаимного доверия.

Телефонный разговор, состоявшийся в понедельник, свидетельствует о том, что: Россия определенно видит окно возможностей в будущем президентстве Трампа; стала возможной перезагрузка в вызывающих беспокойство отношениях; Путин и Трамп могут оказаться в чарах взаимной химии, которых никогда не наблюдалось между российским лидером и Обамой.

М.К. Бадракумар

Источник перевод для MixedNews — molten (Голосов нет)

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