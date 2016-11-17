Сирийский гамбит России приносит ей дивиденды?

Новое наступление России с воздуха против оплота мятежников на востоке Алеппо может изменить ход игры в затянувшейся битве за контроль этого стратегического города.

Представители российской власти часто говорят, что их вмешательство в дела Сирии «остановило черные флаги», или ДАИШ от того, чтобы развеваться над сирийской столицей. Угроза представляемая исламскими экстремистами очень серьёзна. Но усиление позиций Асада стало для Москвы выигрышным ходом на многих фронтах.

Это трансформировало Россию от мелкого игрока на сирийской сцене до ведущего игрока, продолжающего резонировать по всему региону.

Американские власти год назад предупредили, что российский гамбит втянет их в еще одно подобное Афганистану болото.

Но даже арабские союзники сирийской оппозиции временами в частном порядке выражают восхищение тем, как мощно президент Путин оказывает поддержку президенту Асаду, платя за это такую небольшую плату.

Активы России в Сирии центрируются в ее порту в Тартусе, а также недавно созданной авиабазе в Хмеиме на северо-западе страны — единственного аэродрома на Ближнем Востоке.

За последний год еще больше солдат и ощутимая военная мощь, включая продвинутые ракетные системы, были переброшены на поле боя. Также российские СМИ сообщали о присутствии там российских сил спецназначения и тысяч российских контрактников.

Для России эта проекция военной силы — нечто большее чем Сирия. Это одна ось в более широкой геополитической битве, которую она видит как битву за достойное место на мировой арене, наравне с мощью и престижем Соединенных Штатов.

Бесконечные переговоры с государственным секретарем США Джоном Керри о поиске выхода из сирийского кризиса скрадывали гонку за другим призом — сотрудничество между армиями двух стран, в том числе и обмен разведданными, чему Пентагон противится.

Россия и Иран в этой войне на одной стороне, где также и силы ливанской Хизбаллы и разношерстные группировки боевиков, в том числе афганцы и иракцы.

Как Иран так и Россия имеют доступ к уху Асада, но не его полное подчинение.

Сирийский лидер является опытным манипулятором, когда надо разыграть своих иностранных друзей друг против друга.

Когда президент Путин в марте неожиданно объявил, что выводит основную часть войск из Сирии, разговоры в Дамаске немедленно развернулись в сторону того, как Иран мог бы заполнить вакуум.

Давно ходят предположения о том, попытаются ли ключевые союзники Асада заменить его на какую-то менее противоречивую фигуру.

Но они продолжают настаивать на том, что сирийский лидер по-прежнему пользуется народной поддержкой. В данный момент им удобно сохранять его у власти.

А теперь еще и президент Трамп подумывает о том, чтобы присоединиться к этой оси, по крайней мере в том, что касается борьбы против ДАИШ и группы Фронт Нусра, связанной с аль-Каидой. Президент Асад уже назвал Трампа «естественным союзником».

Президент Путин в прошлом году сделал большую ставку, вступив в сирийскую игру. Западные лидеры часто говорят, что он сидит на плохих картах, признавая, что разыгрывает он их хорошо, по крайней мере там, где это важно для него и его союзников.

Источник перевод для MixedNews — molten (Голосов нет)

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