Президент Дутерте планирует сделать Филиппины и Россию «лучшими друзьями»

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Президент Родриго Дутерте продолжает следовать независимой внешней политике, на этот раз выразив надежду установить с Россией более тесные связи.

Во вторник Дутерте заявил, что рассчитывает встретиться с президентом Путиным во время двусторонней встречи в кулуарах саммита Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС) в Перу с 19 по 20 ноября.

«Встреча будет. Я договорюсь», сказал Дутерте репортерам на пресс-брифинге во вторник вечером.

«Я просто хочу, чтобы две страны стали лучшими друзьями», сказал Дутерте.

«Если есть что-то, что мы можем им продать, или экспортировать… то отлично. Если также есть что-то, что у них есть и они могут нам продать, то мы можем это купить», добавил он.

Торговля между Филиппинами и Россией мала и в 2014-м составляла всего 1 миллиард долларов. В начале этого месяца Дутерте намекнул, что смотрит на Россию как на возможного поставщика вооружений.

Президент сказал, что обсудил возможную встречу с Путиным, когда посол России на Филиппинах Игорь Ховаев во вторник пришел вручить верительные грамоты.

«Я вновь подтвердил свое желание встретиться с Путиным», сказал Дутерте.

Также он отметил, что не планирует поднимать какие-то конкретные вопросы, а просто хочет быть другом с сильным российским лидером.

Он заявил, что возбужден в ожидании встречи с Путиным, которого ранее называл своим «любимым героем».

Обе страны имеют взаимные соглашения о создании совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, а также меморандум сотрудничества в «борьбе с новыми психоактивными веществами», говорится на веб-сайте Министерства иностранных дел.


Источник перевод для MixedNews — molten

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