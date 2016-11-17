Нефтяные войны: Как чуть не развалилась российская сделка по приобретению индийского НПЗ на сумму 13 миллиардов долларов

Многомиллиардная сделка России по покупке индийской нефтеперерабатывающей компании Essar была почти провалена конкурирующим предложением от Саудовской Аравии, что стало свидетельством обострения борьбы двух нефтяных супердержав за господство во всём мире.

Казалось, что два месяца назад сделка между Essar и консорциумом, возглавляемым российским нефтяным гигантом Роснефтью уже не состоится после вступления в спор саудовской государственной энергетической компании Aramco, согласно информации ряда знакомых с ситуацией специалистов.

Однако, сделка была спасена, благодаря вмешательству президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди, после того, как консорциум согласился заплатить 13 миллиардов долларов — в два раза больше первоначальной оценки Essar, сообщил источник агентству Reuters.

Это стало крупнейшим за всю историю Индии зарубежным приобретением и крупнейшей в России сделкой по слиянию и поглощению.

Глава Роснефти Игорь Сечин стремится приобрести нефтеперерабатывающие активы по всему миру, чтобы гарантировать рынки сбыта для российской нефти. С 2014 года он вёл переговоры с владельцами компании братьями Руйя о покупке 49 процентов Essar, и предварительное соглашение было подписано в июле 2015 года.

Однако, в сентябре начались проблемы, когда Сечин прилетел в Индию на встречу с продавцами. Он встретился с братьями Руйа сразу после прилёта, решив быстрее завершить сделку, сообщили источники.

Когда началось заседание, один из братьев сказал Сечину, что процесс слишком затянулся, и срок действия исключительных прав истёк в июле, и теперь Essar ведёт переговоры с Saudi Aramco.

По словам источников, Сечин ответил, что если Essar отказывается от сделки, индийская сторона рискует потерять российскую финансовую поддержку и нефть. Тогда продавцы заявили, что переговоры с Роснефтью на этом закончены, и заседание было закрыто.

«Смутившиеся участники переговоров начали выходить из зала», — сказал один из источников. Другой добавил, что руководство Essar подготовило заявление о разрыве соглашения с Роснефтью. Представители Роснефти и Essar отказалась комментировать происшедшее.

Однако, в итоге сделка Роснефти и Essar оказался слишком крупной, чтобы потерпеть неудачу.

Для Индии крах этого соглашения или его задержка из-за переговоров с третьей стороной могли привести к срыву планов Моди погасить $140-миллиардные долги Индии, учитывая накопившиеся за несколько лет бурного роста многомиллиардные долги Essar перед местными и иностранными банками.

Для России сделка по приобретению активов на огромном индийском рынке является важной вехой в создании глобальной нефтяной империи, несмотря на санкции Запада, введённые в отношении Москвы из-за её действий на Украине.

По данным индийских и российских отраслевых источников, Роснефть и Essar вернулись за стол переговоров в начале сентября, и сделка была наконец-то завершена.

Как отметили источники, без политической воли Москвы и Нью-Дели это было бы невозможно. «Эту сделку спасли Путин и Моди», — сказал один из экспертов.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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