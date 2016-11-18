Исследование: рождённые в нулевые американцы оказались самым бестолковым поколением в мире

Новое исследование, целью которого было оценить общую компетентность населения определённых возрастных групп по всему миру, показало, что поколение американцев, родившихся в двухтысячные или нулевые, без сомнения является наименее квалифицированным в мире.

Исследование компании Служба Тестирования в области образования (ETS) оценивало грамотность, умение применять математические навыки и «способность решать проблемы в высокотехнологичной среде» людей в возрасте от 16 до 65 лет из 23 стран. Американское поколение нулевых показало самый слабые результаты по уровню компетентности по сравнению с их зарубежными сверстниками. Как оказалось, американцы в возрасте от 16 до 34 лет, всегда считавшиеся самым технологически подкованным и образованным поколением в истории, даже не способны подтвердить свои навыки, требуемые работодателем для приёма на работу.

Японцы превзошли их, хотя нет никаких свидетельств того, что увлечённость в японской культуре порнографией имеет какое-то отношение к уровню рабочей квалификации.

Вот некоторые ключевые выводы исследования ETS:

По уровню грамотности рождённые в нулевые американцы набрали меньше всего баллов среди 15 стран из 22 стран-участниц. Только сверстники из Испании и Италии показали худшие результаты.

По умению применять математику в повседневной жизни они заняли последнее место, вместе с Италией и Испанией.

По решению проблем в условиях высокотехнологичной среды они также заняли последние места, наряду со Словакией, Ирландией и Польшей.

Самая молодая часть поколения нулевых в США (в возрасте от 16 до 24 лет), которые будут основным трудовым ресурсом в течение следующих 50 лет, заняла последнее место по математическим навыкам вместе с Италией. По уровню грамотности они набрали чуть больше баллов, чем их сверстники в Италии и Испании.

Американцы поколения двухтысячных, показавшие самые высокие результаты, набрали меньше всего баллов среди 15 стран из 22 стран-участниц. Хуже их только испанцы.

Американцы с самыми низкими результатами оказались по баллам хуже всех среди 19 стран, заняв последние места вместе с Италией, Англией и Северной Ирландией.

Хотя с 2003 года больше молодёжи в США получили более лучшее образование, степень владения математическими навыками у тех, чьё образования составляет уровень средней школы и выше, понизилась.

Американцы, закончившие четырехлетний бакалаврат, превзошли по математическим навыкам только сверстников из Польши и Испании.

Подводя итог: рождённые в нулевые американцы оказались самым худшим поколением в мире по уровню обладания полезными навыками.

Офис проводившей тестирование организации ETS расположен в Принстоне в штате Нью-Джерси. Это исключает подозрения в возможной культурной предвзятости.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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