Болтон с Джулиани долой, в качестве претендента на должность Госсекретаря США появился Рорбахер

Как пишут Washington Examiner, растут опасения вокруг двух главных проетендентов на должность госсекретаря США: Руди Джулиани и Джона Болтона. Источники говорят, что переходная команда теперь рассматривает республиканца от Калифорнии Дану Рорбахера.

Рорбахер, некогда работавший спичрайтером для президента Рейгана, и является членом Палаты с 1989 года, в пятницу вечером всплыл в качестве возможного выбора Трампа. Он гораздо больше в русле Трампа по вопросам внешней политики, иммиграции и глобального потепления.

Сенатор-республиканец Рэнд Пол сказал, что не может поддержать ни Джулиани ни Болтона, потому что считает, что они вернутся к провальной политике на Ближнем Востоке. Позиция Пола в комитете по иностранным делам Сената дает ему власть номинировать на эту позицию Болтона или кого-то другого.

Болтон был главным сторонником войны в Ираке и представляет собой все, что американцы отвергали во внешней политике администрации Буша. Обама следовал плохим советам Болтона по Ливии, и Болтон же предлагал Израилю нанести упреждающий ядерный удар по Ирану.

Дана Рорбахер недавно представил законопроект HR 4017, названный «Спасти христиан и изидов от геноцида», который пытается исправить ситуацию в рамках режима Обамы, когда въезд сирийским христианам блокируется в пользу мусульман-суннитов, которым отдано предпочтение через Суннитских представителей в ООН.

В молодые свои годы Рорбахер был активистом-либералом в «Молодых американцах за свободу», но с тех пор в качестве члена Конгресса умерил взгляды. Дана также был большим критиком политики президента Обамы в Ираке и Афганистане.

Если Рорбахер окажется выбором Трампа, то еще только предстоит увидеть, как он справится с этой ролью.

Источник перевод для MixedNews — molten (Голосов нет)

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