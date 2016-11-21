«Жесткий с ДАИШ, желает более тесных связей с Россией»

Выбранный президент США Дональд Трамп предложил отставному генералу армии США Майклу Флинну место советника по национальной безопасности в своей будущей администрации.
В пятницу агентство Beta со ссылкой на AP сообщило, что это было подтверждено «высокопоставленным советником Трампа».
Но советник не сказал, принял ли 57-летний бывший глава Разведывательного управления Министерства обороны предложение.
AP описывает его как «горячего сторонника Трампа» который известен своей критикой в прошлом Белого дома и Пентагона в контексте разных аспектов политики национальной безопасности, включая и то, как США решили воевать с группировкой ДАИШ.
В агентстве говорят, что Флинн считает что угроза, представляемая ДАИШ требует «более агрессивной военной силы со стороны США», также считая, что Вашингтону следует работать «более тесно» с Москвой.
Агентство отмечает, что Флинн в прошлом году был в Москве, где присоединился к президенту Путину в праздновании посвященного каналу Russia Today мероприятия, и что «позже он объяснил, что ему заплатили за участие в праздновании, и отмел все опасения, что он способствовал российской пропаганде».
Американское агентство также опубликовало фотографию с этого события, где показан Флинн с Путиным и сербским режиссером Эмиром Кустурицей за одним столом.