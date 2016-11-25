Армия США торопится обновить M1 Abrams, чтобы побеждать российские Арматы

Основной боевой танк армии США M1 Abrams, находящийся на вооружении с 1980 года, получил множество улучшений чтобы продолжать обеспечивать превосходство на поле боя до 2020 годов.

США произвели больше 9 тысяч танков M1 и M1A1 за последние три десятилетия. В это число не входит последняя модификация танка — M1A2. У армии США нет немедленных планов заменить Абрамсы и сейчас она планирует прибегнуть к тому, что называет рядом Улучшающих систему пакетов (SEP), чтобы противостоять новым угрозам.

Последняя версия Улучшающей систему пакетов, SEP V3 для M1A2 была представлена в октябре 2015-го. Она, как ожидается, поступит на вооружение в 2017 году.

Но есть сообщения о том, что армия уже разрабатывает более новую версию, M1A2 SEP V4, чтобы противостоять вызовам, которые исходят от нового российского Армата Т-14. Первые такие танки ожидаются на вооружение российской армии в 2025 году.

M1A2 SEP V4 будет более смертоносным — он станет быстрее, лучше защищен, и укомплектован новыми сенсорами, а также вооружен обновленным и более эффективным оружием.

Пока Армата ждет поступления на вооружение, армия США продолжает улучшать свою систему SEP, чтобы противостоять новому российскому танку, среди особенностей которого активная система защиты, которая, как считают, эффективна как против высокоскоростных противотанковых снарядов так и против противотанковых управляемых ракет.

Четвертая версия SEP для версии Абрамса M1A2 будет включать современную сетевую технологию с сенсорами следующего поколения, системой наведения огня и цифровой сетевой технологией.

Намеченный на испытания к 2021 году, за 4 года до того, как Армата поступит на вооружение, M1A2 SEP V4 будет включать в себя новую технологию лазерного дальномера; цветные камеры; интегрированные бортовые сети; линию подачи боеприпасов и бортовой приёмник системы предупреждения о лазерном облучении.

Что еще более важно, эта модификация M1 Abrams будет стрелять гораздо более мощным Продвинутым многоцелевым танковым 120-мм снарядом. Такой снаряд включает в себя ряд разных снарядов, и заменит сразу четыре типа используемых сейчас снарядов.

Источник перевод для MixedNews — molten (Голосов нет)

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