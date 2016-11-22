Сторонники отделения Калифорнии от США хотят открыть своё посольство в России

Истерия, связанная с «Калекситом», идеей выхода Калифорнии из союза американских штатов, потихоньку улеглась спустя несколько недель после избрания Дональда Трампа президентом США.

Но одна группа сторонников этого движения решила не сдаваться.

Движение под названием «Да независимости Калифорнии», которое зародилось задолго до дня выборов 2016 года, проводит митинги с призывом создать в России посольство Калифорнии.

Руководитель этой организации Луис Маринелли два месяца назад отправился в Россию, чтобы объединить свои усилия с российским антиглобалистским движением. Его сторонники разделяют убеждённость в том, что штат имеет право на самоопределение.

Планы Маринелли предусматривают создание информационного центра, где россияне смогут познакомиться с историей и культурой Калифорнии, что будет способствовать развитию торговых отношений и туризма. Он пояснил, что посольство не будет заниматься дипломатической деятельностью, а скорее, будет продвигать идеи движения «Да независимости Калифорнии».

Маринелли хочет создать когда-нибудь сеть своих центров по всему миру.

«Мы хотим установить контакты с людьми в разных странах, чтобы, когда придёт время, можно было бы обратиться к ним и сказать: «Калифорнийцы дважды выступали за независимость. Теперь вы готовы признать нашу независимость от Соединённых Штатов?», — сказал он.

Целью движения является организовать референдум в 2018 году, который может в случае успеха приблизить Калифорнию на один шаг к юридически закреплённому отделению.

Движение за Калексит превратилось из маргинальной политической группы в общенациональный социальный тренд 9 ноября всего за несколько часов, когда Калифорния смирилась с победой Трампа. Тогда сторонники движения провели митинг на ступенях здания Капитолия в Сакраменто.

У них появился весьма представительный покровитель в лице Шервина Пишевара, очень известного на Западе бизнес-ангела, который в ночь выборов в Твиттере призвал Калифорнию стать независимым государством, хотя позже удалил эти сообщения.

Штат не выходил из союза с 1860-х годов, когда 11 южных штатов вернулись в его состав после гражданской войны. Вероятность Калексита на самом деле очень мала, и пока никто не имеет ни малейшего представления о последствиях выхода Калифорнии из состава США.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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