Сторонники отделения Калифорнии от США хотят открыть своё посольство в России

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Истерия, связанная с «Калекситом», идеей выхода Калифорнии из союза американских штатов, потихоньку улеглась спустя несколько недель после избрания Дональда Трампа президентом США.

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Но одна группа сторонников этого движения решила не сдаваться.

Движение под  названием «Да независимости Калифорнии», которое зародилось задолго до дня выборов 2016 года, проводит митинги с призывом создать в России посольство Калифорнии.

Руководитель этой организации Луис Маринелли два месяца назад отправился в Россию, чтобы объединить свои усилия с российским антиглобалистским движением. Его сторонники разделяют убеждённость в том, что штат имеет право на самоопределение.

Планы Маринелли предусматривают создание информационного центра, где россияне смогут познакомиться с историей и культурой Калифорнии, что будет способствовать развитию торговых отношений и туризма. Он пояснил, что посольство не будет заниматься дипломатической деятельностью, а скорее, будет продвигать идеи движения «Да независимости Калифорнии».

Маринелли хочет создать когда-нибудь сеть своих центров по всему миру.

«Мы хотим установить контакты с людьми в разных странах, чтобы, когда придёт время, можно было бы обратиться к ним и сказать: «Калифорнийцы дважды выступали за независимость. Теперь вы готовы признать нашу независимость от Соединённых Штатов?», —  сказал он.

Целью движения является организовать референдум в 2018 году, который может в случае успеха приблизить Калифорнию на один шаг к юридически закреплённому отделению.

Движение за Калексит превратилось из маргинальной политической группы в общенациональный социальный тренд 9 ноября всего за несколько часов, когда Калифорния смирилась с победой Трампа. Тогда сторонники движения провели митинг на ступенях здания Капитолия в Сакраменто.

У них появился весьма представительный покровитель в лице Шервина Пишевара, очень известного на Западе бизнес-ангела, который в ночь выборов в Твиттере призвал Калифорнию стать независимым  государством, хотя позже удалил эти сообщения.

Штат не выходил из союза с 1860-х годов, когда 11 южных штатов вернулись в его состав после гражданской войны. Вероятность Калексита на самом деле очень мала, и пока никто не имеет ни малейшего представления о последствиях выхода Калифорнии из состава США.


Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский

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