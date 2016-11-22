Трапму с его миролюбием по отношению к России будет сложно подавить сопротивление американской элиты

Избрание Дональда Трампа 45-м президентом США почти для всех оказалось неожиданностью, в том числе, вероятно, и для Кремля. Москва явно готовилась к дальнейшему противостоянию с администрацией Хиллари Клинтон в Вашингтоне. Поэтому победа Трампа стала для русских не просто сюрпризом, а приятным сюрпризом.

Даже при самом лучшем раскладе невозможно быстро и радикально улучшить американо-российские отношения. Уже никогда не будет возврата России к политике интеграции с расширяющим своё влияние Западом, которой она в целом следовала в период с 1989 по 2014 год. Вместо того, чтобы вернуться на этот путь, Россия будет продолжать настаивать на своём суверенитете и собственном определении национальной безопасности, а также на равноправных отношениях с США. Они ни за что не будут обсуждать правовой статус Крыма.

Всё это является неприемлемым для большей части американских политиков. Антироссийские настроения в Вашингтоне едва ли смягчатся с триумфальной победой Трампа. Основная часть политического класса США, в том числе и в правящей Республиканской партии, видит Россию, её руководство и кремлёвскую политику в крайне негативном свете. Западные СМИ только и занимались тем, что в течение многих лет демонизировали Путина, и они не собираются останавливаться. Некоторые союзники Америки, особенно поляки и прибалты, захлёбываются в неистовой русофобии, как и вся украинская диаспора в Северной Америке. Они требуют ужесточения позиции по отношению к России, а отнюдь не смягчения.

Для Трампа Россия вряд ли является ключевой проблемой, даже в вопросах внешней политики. Теперь, когда он стал законно избранным президентом, продолжит ли он борьбу с американским истеблишментом или постарается найти мирное решение? В последнем случае пойдёт ли он на компромиссы, в которых его политика в отношении России становится разменной монетой? Или он решится идти против течения, в том числе в своих политических подходах, отстаивая идею, что нужно наладить прагматичные отношения с Россией, вместо того, чтобы пытаться её укротить и принудить изменить свою позицию? До сих пор такой курс себя не оправдал.

Даже если Трамп выполнит обещание и будет пытаться идти на сотрудничество с Путиным, проблемы, с которыми обе стороны столкнутся, поставят их перед неизбежностью сложного выбора. Для того, чтобы совместно бороться с терроризмом, США и России придётся согласовать, кто в Сирии является террористом, а кто нет. До этого отделение умеренных повстанцев от радикалов и экстремистов было для США невыполнимой задачей. Для того, чтобы реализовать минские соглашения по Донбассу, Вашингтону пришлось бы надавить на Киев, чего администрация Обамы не желает делать.

Добиться изменения официальной позиции США по этим вопросам будет очень сложно, особенно, когда не понятно, что Вашингтон получит взамен.

В то время как Трамп дал понять, что готов к диалогу с Россией, в отношении Китая он пообещал усилить давление. Предположительно, это может быть связано с надеждой на подрыв отношений Москвы и Пекина. Однако, весьма затруднительно представить, что Россия поддержит политику США по сдерживанию Китая. За последнюю четверть века Москва и Пекин выстроили крепкие и надёжные связи, определяемые в первую очередь собственной логикой развития. Поэтому в ближайшие несколько лет именно Трамп, Си и Путин будут формировать мировую повестку.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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